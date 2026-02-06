‘피겨 첫 주자’ 임해나·권예, 아이스댄스 리듬댄스 7위…4포인트 득점

사진=뉴시스

피겨스케이팅 첫 주자 임해나-권예(경기일반) 조가 리듬댄스서 7위에 올랐다.

임해나-권예 조는 6일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 피겨스케이팅 팀 이벤트 아이스댄스 리듬댄스에서 기술점수(TES) 39.54점, 예술점수(PCS) 31.01점으로 70.55점을 받았다. 7위를 기록해 4점을 확보했다.

아쉬움은 남는다. 임해나-권예 조가 이날 받은 점수는 지난해 11월 국제빙상경기연맹(ISU) 챌린저 대회인 바르샤바컵에서 작성한 자신들의 리듬댄스 최고점인 76.02점보다 5.47점 부족했다.

리듬댄스 배경 음악인 '맨 인 블랙'에 맞춰 연기를 시작했다. 임해나-권예 조는 첫 번째 과제인 시퀀셜 트위즐에서 호흡이 잘 맞지 않는 듯했다. 임해나는 레벨4를 받은 반면 권예는 레벨3에 만족했다. 패턴 댄스 타입 스텝시퀀스로 연기를 이어간 임해나-권예는 이어진 미드라인 스텝시퀀스에서는 레벨2에 그쳤다. 그러나 남자 선수가 여자 선수를 들고 회전하는 로테이셔널 리프트는 최고 난도인 레벨4로 연기해 수행점수(GOE) 1.10점을 얻었다. 코레오그래픽 리듬 시퀀스로 연기를 마무리했다.

페어 팀 없이 출전한 한국의 다음 주자는 여자 싱글의 신지아(세화여고)다. 남자 싱글의 차준환(서울시청)이 8일 팀 이벤트 쇼트프로그램에 나선다.

2014년 소치 대회부터 동계올림픽 정식 종목으로 치러지는 피겨 단체전 팀 이벤트는 남녀 싱글, 페어, 아이스댄스 등 4개 팀이 연달아 경기를 펼친다. 1위가 10점, 2위가 9점, 3위가 8점 등 순위 별로 순위 점수를 주고, 이를 합산해 최종 순위를 정한다. 4개 종목의 쇼트프로그램·리듬댄스 성적을 합산해 상위 5개 팀만 프리스케이팅에 나선다.

한국이 동계올림픽 팀 이벤트에 나서는 것은 2018년 평창 대회 이후 8년 만이다. 하지만 페어 종목에서 최하점을 받기에 프리 진출이 쉽지 않다. 한국을 제외한 모든 국가가 4개 종목에 모두 출전자를 내보냈다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]