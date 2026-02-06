슈퍼볼 NFL 생중계 확정…카더가든 객원 해설

사진= 뉴시스 제공

쿠팡플레이가 전 세계 스포츠 팬들의 이목이 쏠리는 제60회 슈퍼볼을 국내에 생중계한다.

쿠팡플레이는 오는 9일 오전 8시부터 슈퍼볼 오프닝 세리머니를 시작으로 본 경기와 하프타임 쇼까지 전 과정을 실시간으로 중계한다고 6일 밝혔다.

슈퍼볼은 미국프로미식축구(NFL) 시즌의 대미를 장식하는 결승전으로, 올해 60회를 맞았다. 이번 대회에서는 통산 7번째 우승에 도전하는 뉴잉글랜드 패트리어츠와 창단 두 번째 정상에 도전하는 시애틀 시호크스가 맞붙는다.

특히 시즌 MVP 후보로 거론되는 뉴잉글랜드의 드레이크 메이와 시애틀의 샘 다놀드가 펼치는 쿼터백 대결이 주요 관전 포인트로 꼽힌다. 여기에 양 팀의 탄탄한 수비력도 경기의 승부를 가를 핵심 요소다. 정규 시즌 기준 시애틀은 평균 실점 17.2점으로 리그 최저 실점을 기록했으며, 뉴잉글랜드 역시 18.8점으로 근소한 차이를 보였다.

이번 중계는 미식축구 전문 해설위원 유동균과 이인환 캐스터가 맡는다. 여기에 연예계 대표 미식축구 팬으로 알려진 카더가든이 특별 게스트이자 객원 해설로 참여해 색다른 재미를 더할 예정이다.

슈퍼볼의 또 다른 하이라이트인 하프타임 쇼 역시 화려하게 꾸며진다. 지난해에는 켄드릭 라마가 무대에 올라 1억 5000만 명이라는 역대 최다 시청자를 기록했다. 올해는 글로벌 라틴 팝 스타 배드 버니가 하프타임 쇼를 책임진다.

경기 전 오프닝 무대에는 록 밴드 그린 데이가 등장하며, 미국 국가 제창은 찰리 푸스가 맡는다. 사전 공연에는 브랜디 칼라일과 코코 존스가 참여해 축제의 분위기를 끌어올릴 예정이다.

한편 쿠팡플레이는 2021-2022 시즌 개막전부터 현재까지 5시즌 연속으로 NFL 주요 경기를 한국어 해설과 함께 생중계하며 국내 미식축구 팬들과 꾸준히 소통하고 있다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

