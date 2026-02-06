이범수·이윤진, 15년 결혼 마침표…“부모로서 서로 응원”[공식][전문]

사진 = 배우 이범수(오른쪽), 이윤진 부부가 더블유 코리아, 2014 제9회 유방암 캠페인 'LOVE YOUR W'에 참석한 모습. 뉴시스 제공

배우 이범수와 통역사 겸 방송인 이윤진이 15년간 이어온 부부의 인연에 마침표를 찍었다.

6일 이범수 소속사 와이원엔터테인먼트는 공식 입장을 통해 “이범수 씨는 이혼과 관련된 법적 절차를 원만한 합의를 통해 마무리했다”고 밝혔다. 소속사에 따르면 두 사람은 충분한 대화를 거쳐 서로 간의 오해를 풀었으며, 앞으로는 자녀의 부모로서 상호 존중과 응원을 이어가기로 뜻을 모았다.

소속사는 이어 “이혼 과정에서 일부 사실과 다른 추측성 보도와 왜곡된 해석이 확산된 바 있다”며 “이범수 씨와 관련한 추측성 보도는 사실이 아니며, 당사자 간의 합의는 원만하게 이루어졌음을 분명히 밝힌다”고 강조했다. 또한 “아이들의 안정과 사생활 보호를 위해 두 사람의 결혼생활과 이혼 과정에 대한 추가적인 언급이나 추측성 보도를 삼가해 달라”고 당부했다.

이후 이윤진 역시 개인 계정을 통해 손편지를 공개하며 직접 심경을 전했다. 그는 “약 15년간의 결혼 생활을 마무리하고 이범수 씨와 원만한 합의를 거쳐 협의 이혼을 하게 됐다”고 밝혔다. 이어 “혼인 기간 동안 대화와 소통의 부재로 생겼던 서로에 대한 오해를 풀었고, 앞으로는 아이들의 부모로서 각자의 자리에서 서로를 존중하며 응원하기로 했다”고 덧붙였다. 또한 “배우 이범수 씨의 앞으로의 행보에도 따뜻한 응원을 부탁드린다”고 전했다.

사진 = 이윤진 SNS

한편 이범수와 이윤진은 2010년 결혼해 슬하에 딸과 아들 두 자녀를 두고 있다. 두 사람의 파경 소식은 지난해 3월 처음 알려진 바 있다.

이하 이범수 공식 입장 안녕하세요 와이원엔터테인먼트입니다. 이범수 씨는 이혼과 관련된 법적 절차를 원만한 합의를 통해 마무리하였습니다. 이범수 씨와 이윤진 씨는 충분한 협의를 거쳐 상호 간의 오해를 해소하였으며, 앞으로는 자녀들의 부모로서 각자의 자리에서 서로를 존중하고 응원하기로 합의하였습니다. 이혼 절차가 진행되는 과정에서 일부 사실과 다른 추측성 보도 및 왜곡된 해석이 확산된 바 있어, 이에 대해 바로잡고자 합니다. 이범수 씨와 관련한 추측성 보도는 사실이 아니며, 당사자 간의 합의는 원만하게 이루어졌음을 분명히 밝힙니다. 이에 향후 이범수 씨 및 이윤진 씨, 그리고 가족을 향한 억측, 비난 및 허위사실 유포는 중단해 주시기를 정중히 요청드립니다. 무엇보다 자녀들의 안정과 사생활 보호를 위해, 앞으로는 두 사람의 결혼생활 및 이혼 과정에 대한 추가적인 언급이나 추측성 보도는 자제해 주시기를 부탁드립니다. 감사합니다. ▶다음은 이윤진 공식 입장 안녕하세요 이윤진입니다 약 15년간의 결혼 생활을 마무리하고 이범수씨와 원만한 합의를 거쳐 협의이혼을 하게 되었습니다. 혼인 기간 중 대화와 소통의 부재로 생겼던 서로에 대한 오해를 풀고, 앞으로는 자녀들의 부모로서 각자의 자리에서 서로를 존중하며 응원하기로 했습니다. 배우 이범수씨의 앞으로의 행보에도 따뜻한 응원 부탁드립니다. 감사합니다.

