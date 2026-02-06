까르마, ‘허리가 편안한 까르마’ 팝업스토어 진행

국내 최초로 메모리폼 제품을 출시한 까르마(CALMA)가 2월 한 달간 ‘허리가 편안한 까르마’ 테마의 팝업스토어를 열고 허리 부담을 줄여주는 매트리스 체험과 함께 풍성한 할인 혜택을 제공한다.

이번 팝업스토어는 현대백화점 천호점(2월 6일~26일, 9층 팝업 행사장)과 AK플라자 분당점(2월 6일~12일, 1층 팝업 행사장)에서 운영되며, 허리 지지력과 체압 분산에 특화된 까르마 매트리스 라인업을 직접 체험할 수 있는 기회를 제공한다.

팝업 기간 동안 까르마는 자사 매트리스 및 관련 제품을 최대 50% 할인, 기능성 베개 브랜드 가누다(KANUDA) 제품은 최대 30% 할인 혜택으로 선보인다. 실질적인 가격 메리트를 통해 합리적인 구매 기회를 제공하는 것이 특징이다.

현대백화점 천호점과 AK플라자 분당점 팝업스토어에서는 배우 윤기원과 함께하는 체험형 이벤트도 진행된다.

메모리폼 또는 핀볼게임을 활용한 FUN한 체험과 함께 수면 및 체형 진단을 받을 수 있으며 참여 고객에게는 추가 사은품이 증정된다.

까르마 관계자는 “허리 통증이나 수면의 질 저하로 고민하는 고객들이 직접 체험을 통해 자신에게 맞는 매트리스를 선택할 수 있도록 이번 팝업스토어를 기획했다”며 “합리적인 할인과 다양한 혜택을 통해 더 많은 소비자들이 건강한 수면을 경험하길 바란다”고 전했다.

