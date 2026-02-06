오늘의 연예 Pick] 임영웅, 부산에서 전국투어 ‘IM HERO’ 화려한 피날레 → 김선호, 광고계 손절 사실무근이었다…스킨케어 브랜드는 ‘4년 전 만료’ 확인 → 고윤정·김선호 ‘이사통’, 2주 연속 넷플릭스 비영어 1위 기록 → 방탄소년단 또 증명했다…전 세계가 가장 많이 찾은 인물 → 이범수·이윤진, 소송 끝 합의 이혼 마무리 “오해 해소”

세계비즈앤스포츠월드에서 하루의 주요 연예계 뉴스를 모아 제공합니다. 한눈에 보는 [오늘의 연예 Pick]

◆ 임영웅, 부산에서 전국투어 ‘IM HERO’ 화려한 피날레

가수 임영웅. 사진 = 물고기뮤직

가수 임영웅이 부산에서 열리는 전국투어 콘서트 ‘IM HERO’의 마지막 무대를 장식한다.

6일 소속사 물고기뮤직에 따르면, 임영웅은 이날부터 오는 8일까지 3일간 부산 벡스코 제1전시장 1, 2홀에서 2026 전국투어 콘서트 ‘IM HERO’ 부산 공연을 개최한다. 이번 공연은 인천, 대구, 서울, 광주, 대전, 서울 고척스카이돔으로 이어진 전국 투어의 마침표를 찍는 자리다.

임영웅은 2년 2개월 만에 다시 찾은 부산 무대에서 정규 2집 수록곡을 비롯해 꾸준히 사랑받는 메가 히트곡들로 꽉 채운 셋리스트를 선보인다. 다양한 무대 연출과 공식 응원봉을 활용한 좌석 맵핑 기술 등을 도입해 관객들에게 최상의 공연 경험을 제공할 예정이다.

팬들과의 소통도 이번 공연의 특징이다. 즉석에서 신청곡을 받아 가창하는 코너 ‘영웅 노래자랑’을 통해 임영웅 특유의 재치와 가창력을 동시에 뽐낼 계획이다. 오직 콘서트 현장에서만 느낄 수 있는 임영웅만의 감성과 매력이 부산 공연에서도 가감 없이 발휘될 전망이다.

공연장 외부에는 팬들을 위한 즐길 거리가 풍성하게 마련됐다. ‘IM HERO 우체국’과 기념 스탬프 운영을 비롯해 ‘IM HERO 영원 사진사’, 다양한 테마의 포토존 등이 설치돼 공연을 기다리는 팬들에게 특별한 경험을 선사한다.

◆ 김선호, 광고계 손절 사실무근이었다…스킨케어 브랜드는 ‘4년 전 만료’ 확인

뉴시스

최근 탈세 논란의 중심에 선 배우 김선호를 둘러싼 ‘광고 계약 해지’ 소식이 일부 와전된 것으로 확인됐다.

6일 광고 업계를 대상으로 한 취재 결과, 일각에서 제기된 스킨케어 브랜드 라로슈포제의 계약 종료 건은 유튜브 영상 게시건으로 인한 오해에서 비롯된 것으로 드러났다.

최근 광고주 이탈 목록에 이름이 거론됐으나, 실제로는 4년 전 이미 계약 기간이 끝난 사안인 것으로 파악됐다.

같은 날 매체 보도를 통해 건강기능식품 브랜드 뉴트리디데이는 김선호와 맺은 계약을 정상적으로 이어간다는 소식도 전해졌다. 뉴트리디데이는 작년 여름 김선호를 1년 단독 광고 모델로 선정한 바 있다. 관계자는 “계약 만료 시점까지 원래 계획대로 모델 활동을 진행할 예정”이라고 밝혔다.

또 다른 광고 관계자는 “일부 과거 계약 종료 건들이 최근 논란과 연결되면서 마치 새로운 계약 해지인 것처럼 오인되는 경우가 있다”며 “실제로 현재 유효한 계약들은 대부분 정상 진행되고 있는 것으로 안다”고 설명했다.

김선호는 앞서 지난 1일 한 언론 보도로 탈세 의혹이 제기됐다. 김선호가 소속사와 별도로 서울 용산구 자택 주소지에 1인 법인을 운영 중이며 사실상 이 법인이 페이퍼컴퍼니라는 의혹이다.

김선호 측은 1인 기획사 운영 논란과 관련해 자진 시정에 나선 것으로 알려졌다. 과거 법인 카드 사용 내역과 가족에 대한 급여 지급, 법인 명의 차량 등을 모두 반환했으며, 해당 법인을 통해 받았던 수익에 대해서도 이미 납부한 법인세 외에 개인소득세를 추가로 납부한 상태다. 현재 해당 법인은 폐업 수순을 밟고 있는 것으로 전해진다.

소속사 판타지오는 공식 입장문을 내고 “현재 김선호는 판타지오와 개인 명의로 전속계약을 체결해 활동 중이며, 현 계약 관계와 활동과 관련해 법적·세무적 절차를 성실히 준수하고 있다”고 밝혔다. 이어 “보도에서 언급된 과거 1인 법인은 연극 제작 및 관련 활동을 위해 설립된 것으로, 탈세를 목적으로 설립한 법인이 아니다”라며 “어떠한 문제도 존재하지 않음을 분명히 말씀드린다”고 덧붙였다.

한편 김선호가 출연을 앞둔 연극도 예정대로 개막한다. 연극 ‘비밀통로’ 측은 전날 “현재로서는 변동 없이 예정대로 개막을 준비 중”이라고 밝혔다.

◆ 고윤정·김선호 ‘이사통’, 2주 연속 넷플릭스 비영어 1위 기록

사진='이 사랑 통역 되나요?' 캡처

넷플릭스 오리지널 한국 드라마가 다시 한 번 글로벌 흥행 저력을 보여줬다. 김선호와 고윤정이 주연을 맡은 ‘이 사랑 통역 되나요?’가 2주 연속 넷플릭스 비영어 TV쇼 부문 1위에 오르며 전 세계 시청자들의 선택을 받았다고 6일 밝혔다.

4일 넷플릭스 투둠(Tudum) 공식 웹사이트에 따르면 ‘이 사랑 통역 되나요?’는 공개 3주차(1월 26일~2월 1일) 동안 430만 시청수를 기록하며 비영어 TV쇼 부문 정상에 이름을 올렸다. 시청수는 전체 시청 시간을 작품의 총 러닝타임으로 나눈 수치다.

해당 작품은 이번 집계에서 전 세계 43개국 톱10에 진입했다. 인도네시아, 베트남, 말레이시아에서는 1위를 차지했으며, 한국을 비롯해 홍콩, 싱가포르, 일본, 멕시코, 튀르키예 등에서도 상위권을 유지했다. 동남아와 아시아는 물론 중남미와 중동 지역까지 고른 반응을 얻고 있다는 점에서 의미가 크다.

이와 함께 해외 시청자들의 반응 역시 뜨겁다. X(구 트위터), 인스타그램, 틱톡 등 SNS에서는 “김선호와 고윤정의 케미가 시청을 이끈다”, “대사보다 눈빛과 표정이 더 많은 이야기를 한다”, “언어와 문화가 달라도 감정선은 완벽히 전달된다”는 반응이 이어지고 있다. 특히 두 배우의 대화 장면과 로맨틱한 순간을 편집한 영상 클립이 빠르게 확산되며 바이럴 효과를 내고 있다.

언어를 소재로 한 설정에 대한 공감도 높다. 해외 팬들은 “번역은 정확하지만 감정은 통역되지 않는다는 설정이 신선하다”, “글로벌 시대의 연애를 현실적으로 담아냈다”고 평가하며, 통역이라는 직업을 로맨틱 코미디의 중심에 둔 점을 차별화 요소로 꼽고 있다.

‘이 사랑 통역 되나요?’는 지난 1월 16일 전 세계 동시 공개된 작품으로, 다중 언어에 능통한 통역사 주호진이 글로벌 톱스타 차무희의 전담 통역을 맡으며 벌어지는 이야기를 그린다. 김선호는 섬세하고 이성적인 통역사를, 고윤정은 솔직하고 자유로운 톱스타를 연기해 대비되는 매력을 보여준다.

두 배우의 호흡은 해외 시청자들 사이에서도 작품의 가장 큰 강점으로 평가받고 있으며 시즌 후반부에 대한 기대감도 높아지고 있다.

◆ 방탄소년단 또 증명했다…전 세계가 가장 많이 찾은 인물

그룹 방탄소년단. 빅히트 뮤직 제공

그룹 방탄소년단(BTS·RM, 진, 슈가, 제이홉, 지민, 뷔, 정국)이 지난해 전 세계 엔터테인먼트 시장에서 가장 높은 수요를 기록한 아티스트로 나타났다. 엔하이픈과 세븐틴 역시 최상위권에 이름을 올리며, 하이브 산하 레이블 아티스트 3팀이 해당 부문 ‘톱10’에 포함되는 성과를 거뒀다.

6일 글로벌 콘텐츠 분석업체 패럴 애널리틱스가 발표한 2025 연간 보고서에 따르면 방탄소년단은 ‘올해의 인물 언더 30’ 부문 1위를 기록했다. 같은 부문에서 엔하이픈은 2위, 세븐틴은 8위를 차지했다.

해당 순위는 이용자들이 특정 콘텐츠와 인물에 반응하는 빈도와 강도를 수치화한 평균 수요 지표를 기반으로 산출된다. 업계 내 지식재산권(IP) 가치를 측정하는 주요 지표로 활용된다.

보고서는 방탄소년단에 대해 “2025년 그룹 활동이 제한적인 상황에서도 반복적인 수요 급증을 유도하며 시장의 구심점 역할을 수행했다”고 평가했다. BTS FESTA와 멤버별 솔로 활동을 통해 화제성을 유지한 점이 주요 요인으로 분석됐다.

엔하이픈은 대형 글로벌 무대를 기점으로 수요가 뚜렷한 상승 곡선을 그렸다. 지난해 코첼라 밸리 뮤직 앤드 아츠 페스티벌에 참여한 이들은 월드 투어 워크 더 라인을 통해 세계 18개 도시에서 29회 공연을 진행했다. 이 투어를 통해 서울 앙코르 공연을 포함해 총 67만6000명의 관객을 동원하며 글로벌 시장 내 확장성을 입증했다.

세븐틴은 정규 5집 해피 버스트데이로 빌보드 200 2위에 올랐으며, 전 세계 주요 도시에서 38회 공연을 개최해 온·오프라인 합산 126만명 이상의 관객을 기록했다. 데뷔 10주년을 기념해 열린 비-데이 파티에는 서울 잠수교와 반포한강공원 일대에 총 35만2000여명이 방문해 단독 무대와 전시를 즐긴 것으로 집계됐다.

보고서는 2025년 글로벌 시장이 디지털 문화와 팬덤 중심의 소비 구조로 재편됐으며, K-팝 아티스트들이 이러한 변화를 주도하고 있다고 진단했다. K-팝은 음원 스트리밍과 SNS 소통, 투어 등을 통해 타 분야 대비 높은 수요 집중도를 보이며 영향력을 넓히고 있다는 분석이다.

◆ 이범수·이윤진, 소송 끝 합의 이혼 마무리 “오해 해소”

【서울=뉴시스】조성봉 기자 = 배우 이범수(오른쪽), 이윤진 부부가 23일 오후 서울 서초구 한강 프라디아에서 열린 더블유 코리아, 2014 제9회 유방암 캠페인 'LOVE YOUR W'에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2014.10.23. suncho21@newsis.com

배우 이범수와 통번역가 이윤진이 파경 2년 만에 합의 이혼했다.

소속사 와이원엔터테인먼트는 6일 “이범수 씨가 이혼과 관련된 법적 절차를 원만한 합의를 통해 마무리했다”고 밝혔다.

이어 “이범수 씨와 이윤진 씨는 충분한 협의를 거쳐 서로 간의 오해를 해소했으며, 앞으로는 자녀들의 부모로서 각자의 자리에서 서로를 존중하고 응원하기로 합의했다”고 전했다.

소속사는 또 “이혼 절차가 진행되는 과정에서 일부 사실과 다른 추측성 보도와 왜곡된 해석이 확산돼 이를 바로잡고자 한다”며 “이범수 씨와 관련된 추측성 보도는 사실이 아니며, 당사자 간 합의는 원만하게 이뤄졌음을 분명히 밝힌다”고 강조했다.

그러면서 “향후 이범수 씨와 이윤진 씨, 그리고 가족의 사생활 보호를 위해 앞으로는 두 사람 결혼생활과 이혼 과정 추가적인 언급이나 추측성 보도는 자제해주기를 부탁드린다”고 덧붙였다.

한편 이범수와 이윤진은 2010년 결혼해 슬하에 딸과 아들을 두고 있다. 두 사람은 2023년 말 결혼 14년 만에 파경을 맞았으며, 이혼 조정이 불발되면서 소송으로 이어졌다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]