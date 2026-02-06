송해나, 부은 눈 논란에 입 열었다…“알레르기 때문”

사진 = 송해나 SNS 계정

모델 겸 방송인 송해나가 방송에서 눈이 부어 보였던 이유에 대해 직접 설명에 나섰다.

송해나는 5일 자신의 SNS를 통해 “전날 울었냐고 걱정해주는 귀여운 분들. 눈이 좀 부은 거 같죠? 알레르기가 눈 주변에 올라와서 한동안 눈이 살짝 통통할 거예요?라며 “지금은 괜찮아요!”라고 전했다. 이와 함께 한 장의 사진도 공개했다.

사진 속 송해나는 ENA·SBS Plus 예능 ‘나는 솔로’ 대본을 손에 든 채 밝은 미소로 카메라를 바라보고 있다. 눈 주변이 다소 부어 있는 모습이 포착됐지만, 환한 표정으로 긍정적인 에너지를 전했다.

앞서 송해나는 지난해 10월 방송된 SBS 예능 ‘미운 우리 새끼’에 출연해 자신의 연애사를 솔직하게 털어놓으며 화제를 모은 바 있다. 그는 “연애를 안 한 지 4년이 넘었다. 썸도 없다”고 밝혔으며, 연애 과정에서 상처를 받았던 경험을 담담히 전해 안타까움을 자아냈다.

한편, 송해나는 모델로 데뷔해 ‘도전! 수퍼모델 코리아 2’를 통해 얼굴을 알렸다. 이후 다양한 패션 활동과 화보를 통해 활약했으며, 현재는 ‘나는 솔로’ 진행자로서 예능에서도 두각을 나타내고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]