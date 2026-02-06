정종철 ‘자식농사 성공’…아들 시후, 토론토대 포함 5개 명문대 합격

사진= 정종철 SNS

개그맨 정종철의 아들 시후가 캐나다 명문대 합격 소식을 전하며 화제를 모았다.

정종철의 아내 황규림은 6일 자신의 SNS를 통해 “너무너무 기쁜날이예요”라는 글과 함께 아들 시후의 대학 합격 소식을 전했다. 황규림에 따르면 시후는 토론토대학교를 비롯해 UBC, 맥마스터대학교, 웨스턴대학교, SFU 등 지원한 모든 대학에 합격했다.

특히 시후는 뛰어난 학업 성취도로 장학금 제안까지 받은 것으로 알려졌다. 맥마스터대학교에서는 2만5,000달러, 웨스턴대학교에서는 4만 달러 규모의 장학금을 제안받아 눈길을 끌었다.

황규림은 시후의 유학 결정을 떠올리며 “구김살없는 성격으로 일반고에 가서도 반장도 하고 학교생활을 즐기던 녀석이 갑자기 유학 얘기를 꺼내 깜짝 놀랐었다”고 밝혔다. 이어 “가족끼리 떨어져서 사는건 절대 안된다며 완고하던 아빠를 설득을 했고 주변분들의 도움으로 빠르게 두세달 만에 유학을 보내게 됐다”고 당시 상황을 전했다.

또 그는 “연고도 없는 곳에 계획없이 혼자 비행기 태워 보냈는데 그런 녀석이 대학을 가다니 너무 기특하기도 하고 기쁘기도 하다”며 “시후를 보면서 아이들마다 다 때가 있는거 아닌가 생각해 봤다”고 감회를 드러냈다.

황규림은 “아직 졸업까지 열심히 공부해야하고 어느학교로 갈지 선택해야하는 시후의 고민이 남아있다”며 “엄마아빠는 너가 스스로 만들어 나아가는 그 길을 응원한다”고 따뜻한 응원을 전했다.

이에 정종철 역시 해당 게시물에 “눈물난다 ^^ 너무 기뻐서”라는 댓글을 남기며 벅찬 마음을 드러냈다.

한편 정종철은 2006년 황규림과 결혼해 슬하에 1남 2녀를 두고 있다.

