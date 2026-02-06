방탄소년단 또 증명했다…전 세계가 가장 많이 찾은 인물

그룹 방탄소년단. 빅히트 뮤직 제공

그룹 방탄소년단(BTS·RM, 진, 슈가, 제이홉, 지민, 뷔, 정국)이 지난해 전 세계 엔터테인먼트 시장에서 가장 높은 수요를 기록한 아티스트로 나타났다. 엔하이픈과 세븐틴 역시 최상위권에 이름을 올리며, 하이브 산하 레이블 아티스트 3팀이 해당 부문 ‘톱10’에 포함되는 성과를 거뒀다.

6일 글로벌 콘텐츠 분석업체 패럴 애널리틱스가 발표한 2025 연간 보고서에 따르면 방탄소년단은 ‘올해의 인물 언더 30’ 부문 1위를 기록했다. 같은 부문에서 엔하이픈은 2위, 세븐틴은 8위를 차지했다.

해당 순위는 이용자들이 특정 콘텐츠와 인물에 반응하는 빈도와 강도를 수치화한 평균 수요 지표를 기반으로 산출된다. 업계 내 지식재산권(IP) 가치를 측정하는 주요 지표로 활용된다.

보고서는 방탄소년단에 대해 “2025년 그룹 활동이 제한적인 상황에서도 반복적인 수요 급증을 유도하며 시장의 구심점 역할을 수행했다”고 평가했다. BTS FESTA와 멤버별 솔로 활동을 통해 화제성을 유지한 점이 주요 요인으로 분석됐다.

엔하이픈은 대형 글로벌 무대를 기점으로 수요가 뚜렷한 상승 곡선을 그렸다. 지난해 코첼라 밸리 뮤직 앤드 아츠 페스티벌에 참여한 이들은 월드 투어 워크 더 라인을 통해 세계 18개 도시에서 29회 공연을 진행했다. 이 투어를 통해 서울 앙코르 공연을 포함해 총 67만6000명의 관객을 동원하며 글로벌 시장 내 확장성을 입증했다.

세븐틴은 정규 5집 해피 버스트데이로 빌보드 200 2위에 올랐으며, 전 세계 주요 도시에서 38회 공연을 개최해 온·오프라인 합산 126만명 이상의 관객을 기록했다. 데뷔 10주년을 기념해 열린 비-데이 파티에는 서울 잠수교와 반포한강공원 일대에 총 35만2000여명이 방문해 단독 무대와 전시를 즐긴 것으로 집계됐다.

보고서는 2025년 글로벌 시장이 디지털 문화와 팬덤 중심의 소비 구조로 재편됐으며, K-팝 아티스트들이 이러한 변화를 주도하고 있다고 진단했다. K-팝은 음원 스트리밍과 SNS 소통, 투어 등을 통해 타 분야 대비 높은 수요 집중도를 보이며 영향력을 넓히고 있다는 분석이다.

