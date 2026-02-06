배우 윤혜진, 송지효 향한 감사 전했다 “따뜻한 봄 같은 선배님”

사진 출처=배우 윤혜진

배우 윤혜진이 선배 배우 송지효를 향한 존경과 감사의 마음을 전했다고 6일 밝혔다.

윤혜진은 최근 공개된 유튜브 채널 ‘송지효 JIHYO SSONG’의 콘텐츠 ‘걸스토크 여배우들끼리 모이면 생기는 일 ft. 영화 ‘만남의 집’ 코멘터리(EN)’에 출연해 송지효와의 인연과 진심 어린 마음을 전했다.

이날 방송에는 차정윤 감독을 비롯해 배우 옥지영, 윤혜리, 도영서가 함께 자리해 영화 ‘만남의 집’과 관련한 다양한 이야기를 나눴다. 화기애애한 분위기 속에서 윤혜진은 송지효가 오랜 시간 이어온 선행과 봉사, 그리고 변함없는 진정성에 대해 언급하며 깊은 존경심을 드러냈다.

사진 출처=배우 윤혜진

윤혜진은 송지효를 “따뜻한 봄 같은 선배님”이라고 표현하며 “늘 묵묵히 좋은 영향을 전해주는 모습에 많은 것을 배웠다”고 말해 눈길을 끌었다. 이어 평소 마음속에 담아두었던 감사의 마음을 전하며 깜짝 선물을 전달해 현장을 더욱 따뜻하게 만들었다는 후문이다.

또한 윤혜진은 “선배님에게서 배운 따뜻함과 진심을 오래도록 마음에 새기고 있다”며 “앞으로 송지효 선배님처럼 깊이와 울림이 있는 배우로 성장하고 싶다”고 각오를 전했다.

한편, 송지효는 연기 활동뿐 아니라 꾸준한 나눔과 봉사로 선한 영향력을 이어가고 있다.

황지혜 기자

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]