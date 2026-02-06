앤팀 하루아, 발언 해명 “한국 활동 가볍게 여긴 적 없다”

그룹 앤팀 하루아. 뉴시스

일본 보이그룹 앤팀(&TEAM)의 멤버 하루아가 한국 팬들에게 사과의 뜻을 전했다.

6일 가요계에 따르면 하루아는 최근 일본 매체와 진행한 인터뷰에서 한국 데뷔와 관련해 다소 오해를 불러일으킬 수 있는 발언을 했다. 논란이 일자 하루아는 한국 팬들을 향해 직접 입장을 밝히며 진화에 나섰다.

인터뷰에서 하루아는 “일본에서 성과가 조금씩 나오던 시기였고, 마음으로는 이대로 계속 노력해서 더 높은 목표를 향해 나아가고 싶다고 느끼고 있던 타이밍이었는데, 갑자기 다음에 도전할 무대가 한국이라고 들었을 때 이해가 되지 않은 부분도 있었다”고 말했다.

또 “한국 데뷔가 결정됐을 때 팬 여러분들이 정말 기뻐하며 응원해주셨고, ‘조심히 다녀와’ 같은 느낌으로 보내주셨다”며 “많은 분들이 저희의 성공을 빌며 일본에서 기다려 주고 계셨다. 한국 데뷔는 지금까지의 경험과 일본에서 모든 활동을 안고 도전하러 가는 느낌이었다”고 했다.

이후 일부 팬 사이에서는 “국내 팬들을 고려하지 않은 발언이다”, “일본에서 올라가는 중인데 한국 활동하라고 해서 잘 안됐다는 뉘앙스로 읽힌다”는 등 지적했다.



비난이 일자 하루아는 전날 팬 소통 플랫폼을 통해 “인터뷰로 마음 상하신 루네(팬덤명)를 보고 마음이 무거워서 글을 남긴다. 제 표현으로 인해 항상 날 믿고 응원해 주시는 루네 여러분들께 서운함을 드린 부분 사과드리고 싶다”고 사과문을 올렸다.

그는 “많은 팬분들에게 사랑받는 가수가 되는 건 연습생 시절부터 제가 꿈꿔왔던 목표”라며 “그렇기에 3년이라는 시간이 지나 한국 데뷔 결정 소식을 들었을 때 기쁨보다 새로운 무대에 설 준비가 되었는지, 기다려주신 팬분들에게 성장한 모습을 보여드려야 하는데 하는 저 스스로에 대한 책임감과 부담감이 컸던 것 같다”고 설명했다.

그러면서 “인터뷰에서 그런 복잡했던 제 속마음을 잘 정리해서 말씀드리지 못했고, 결과적으로 내가 한국 활동을 가볍게 여기거나 과정으로만 생각한다고 루네가 느끼게 만든 것 같아 정말 미안하다”며 “말 한마디가 루네에게 얼마나 큰 영향을 줄 수 있는지 다시 한 번 깨달았다. 앞으로는 더 신중하게 생각하고 표현하는 하루아가 되겠다”고 전했다.

한편 하루아가 속한 앤팀은 하이브가 선보인 첫 일본 보이그룹으로, 2022년 12월 일본에서 먼저 데뷔한 뒤 약 3년 만인 지난해 10월 한국에서 정식으로 활동을 시작했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

