티파니, 변요한 커플링 포착…결혼 앞둔 근황에 시선 집중

사진= 변요한, 티파니 SNS

그룹 소녀시대 멤버 티파니가 근황을 전한 가운데, 연인 변요한과의 커플링이 포착돼 눈길을 끌었다.

티파니는 6일 자신의 개인 계정에 “more from veiled”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에는 SBS 오디션 프로그램 ‘베일드 컵’ 촬영을 앞둔 티파니의 일상이 담겼다. 메이크업을 받는 모습부터 녹화장을 향하는 과정까지 자연스러운 순간을 공유하며 팬들과 소통했다.

특히 사진 속 티파니의 왼손 약지에 착용된 반지가 시선을 사로잡았다. 해당 반지는 연인 변요한과의 커플링으로 추정되며, 이후 녹화 현장에서는 그 위에 또 다른 반지를 레이어드해 스타일링한 모습도 포착됐다. 결혼을 앞둔 예비부부다운 여유와 감각이 느껴지는 장면이었다.

티파니는 현재 ‘베일드 컵’에서 심사위원으로 활약 중이다. 방송 활동과 개인 일상을 병행하는 가운데, 사랑과 일 모두에 집중하는 근황이 팬들의 관심을 모으고 있다.

한편 티파니와 변요한은 지난해 12월 13일 각각 팬카페와 SNS를 통해 결혼을 전제로 한 교제 사실을 직접 알렸다. 티파니는 손편지를 통해 “세상을 긍정적으로 바라보게 해주고, 저에게 안정감을 주는 사람”이라며 변요한에 대한 애정을 드러냈고, 변요한 역시 “함께 있으면 더 나은 사람이 되고 싶게 만드는 사람”이라며 결혼 소식을 전했다.

두 사람은 2024년 5월 공개된 디즈니+ 드라마 ‘삼식이 삼촌’을 통해 인연을 맺었다. 작품 속에서 연인으로 호흡을 맞춘 뒤 실제 연인으로 발전한 것으로 알려졌으며, 이후 공개적으로 진지한 만남을 이어가고 있다.

결혼을 앞둔 티파니의 행복해 보이는 근황에 팬들의 응원이 이어지고 있다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

