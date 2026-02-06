박나래·키 하차 후 첫 변화…‘놀토’, 영케이 카드 꺼냈다

데이식스 영케이. 뉴시스

밴드 데이식스의 영케이가 tvN 예능 프로그램 ‘놀라운 토요일’에 새 고정 멤버로 함께 한다.

tvN은 6일 “영케이가 놀라운 토요일 고정 멤버로 합류한다”며 “영케이가 출연하는 첫 방송은 오는 28일 오후 7시40분에 전파를 탄다”고 밝혔다.

이어 “추가 멤버 영입 계획은 현재로서는 정해진 바 없다”고 덧붙였다.

영케이는 이날 놀라운 토요일 녹화 참여를 시작으로 본격적인 합류를 알린다. 기존 MC 신동엽을 비롯해 문세윤, 김동현, 소녀시대 태연, 블락비 피오 등 기존 멤버들과 어떤 호흡을 보여줄지 기대를 모은다.

한편 놀라운 토요일은 지난해 12월 이른바 주사이모 논란으로 홍역을 치렀다. 개그우먼 박나래, 샤이니 키, 유튜버 입짧은햇님 등이 의사 면허가 없는 인물에게 불법 의료 시술을 받았다는 의혹이 제기되며 프로그램에서 하차했다. 해당 인물은 성형외과 브로커로 활동한 것으로 알려져 논란이 확산됐다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

