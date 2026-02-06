제2의 전성기 맞은 ‘온라인삼국지2’… 게임 접속 이용자 200% 증가

코스모스엔터테인먼트(대표 이호형)는 정통 클래식 MMORPG의 계보를 잇는 ‘온라인삼국지2’가 최근 다시 불고 있는 정통 MMORPG 열풍과 맞물려 게임 접속 이용자가 200% 증가하며 제2의 전성기를 맞이하고 있다고 밝혔다.

온라인삼국지2는 ‘천금’ 서버 오픈 전 진행된 사전예약에서 전작 서버 대비 약 5배에 달하는 사전예약자 수를 기록하며 출시 전부터 흥행 기대감을 입증했다. 이는 자동 사냥과 간편 플레이 위주의 최근 트렌드 속에서, 직접 성장과 전투의 재미를 중시하는 클래식 MMORPG를 기다려온 유저층의 수요가 다시 한번 수면 위로 떠오른 결과로 풀이된다.

온라인삼국지2는 이 같은 관심에 대비해 안정적인 서비스 환경을 제공하고자 서버 인프라를 증설했다. 그러나 서비스 이후에도 접속 대기 현상이 발생할 정도로 이용자가 몰리며, 온라인삼국지2는 단기간 내 높은 게임 접속 이용자 수를 기록했다.

흥행 배경에는 유저 중심 운영 전략이 크게 작용하고 있다. 온라인삼국지2는 서비스 초반부터 현재까지 지속적인 모니터링을 통해 유저 의견을 적극 반영하고 있다. 콘텐츠 세부 밸런스 조정과 신규 퀘스트 추가 등 플레이 환경 개선을 꾸준히 진행하고 있다. 이러한 운영 기조는 단기 이벤트 중심이 아닌, 장기 서비스에 대한 신뢰를 쌓는 핵심 요소로 평가받고 있다.

또한 AI 기술을 활용한 게임 내 아이템 수량 자동 제어 시스템을 도입해 아이템 수급 밸런스를 체계적으로 관리하고 있다. 이를 통해 특정 아이템의 과잉 공급이나 희소성 붕괴를 방지하고, 안정적인 경제 구조를 유지함으로써 유저들로부터 긍정적인 반응을 얻고 있다.

이와 함께, 인게임에서 획득이 까다로운 일부 핵심 아이템을 포함한 스타터 패키지를 제공해 신규 및 복귀 유저의 초반 정착을 지원하고 있다. 해당 패키지에는 온삼이 30개, 구환금단 5개, VVIP 이용권(3시간) 3개, 특선주 3개 등이 포함돼 있으며, 이동 속도 증가, 경험치 획득 보조, 전투 효율 향상 등 기본적인 플레이 편의를 보완하는 효과를 제공한다.

또한 구매 누적 횟수에 따라 온코인 지급과 함께 캐릭터 해금권, 칠성부, 원격가방교환권(기간제), 극력용신환 등 게임 진행에 실질적인 도움이 되는 아이템을 단계별로 제공하고 있다. 해당 보상들은 성장 속도를 일시적으로 보조하는 역할에 초점을 맞추고 있으며, 장비나 전투력의 직접적인 우위를 강제하지 않도록 설계됐다.

이러한 스타터 패키지는 게임의 핵심 성장 구조를 훼손하지 않으면서도, 클래식 MMORPG에 익숙하지 않은 신규 유저나 복귀 유저가 초반 콘텐츠를 보다 원활하게 경험할 수 있도록 돕는 선택형 지원 요소로 작용하고 있어 유저들에게 호응을 얻고 있다.

온라인삼국지2 관계자는 “클래식 MMORPG 특유의 전투 감성과 커뮤니티 중심 플레이를 기반으로, 현대적인 운영 방식과 기술을 접목한 점이 유저들에게 다시 선택받고 있는 이유”라며 “최근 연이어 흥행 중인 MMORPG들과 함께 장르 전반에 대한 관심이 높아지고 있는 만큼, 앞으로도 지속적인 업데이트와 다양한 이벤트 제공에 힘쓸 계획”이라고 전했다.

보다 자세한 정보는 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

