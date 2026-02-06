2018 평창 동계올림픽 당시 국제올림픽위원회(IOC) 공식 SNS 계정에 욱일기 문양 모자를 쓴 일본 선수 사진이 버젓이 게재돼 논란이 일었다. 사진 = 서경덕 교수팀 제공

서경덕 성신여대 교수가 오는 7일 개막하는 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽과 관련해 국제올림픽위원회(IOC)가 욱일기 응원을 반드시 제지해야 한다고 목소리를 높였다.

서 교수는 SNS를 통해 "올림픽에서 욱일기 응원이 지속적으로 등장해도 IOC는 어떠한 조치도 취하지 않았다"며 "국제축구연맹(FIFA)의 대처는 다르다"고 강조했다. 이어 "수 년 간의 꾸준한 항의 끝에 FIFA는 지난 2022 카타르월드컵 당시 일본 응원단이 펼친 욱일기 응원을 즉각 제지해 전 세계 축구팬들에게 큰 박수를 받았다"고 부연했다.

욱일기 논란은 올림픽마다 계속되고 있다. 2018 평창 동계올림픽에서 IOC 공식 SNS에 욱일기 문양의 모자를 쓴 일본 선수 사진이 버젓이 게재돼 논란이 일었다. 2020 도쿄 올림픽과 2024 파리 올림픽에선 사이클 남자 도로 경기 중에 욱일기 응원이 등장해 큰 파장이 일었다.

서 교수는 “이번 동계올림픽을 현장에서, 혹은 중계 화면을 통해 욱일기 응원을 발견하게 되면 SNS 계정으로 즉각 제보해 주길 바란다"며 "제보를 받는 즉시 IOC에 항의 메일을 보내고, 주요 외신 기자들에게 고발해 다시는 올림픽 무대에서 욱일기 응원이 등장하지 않도록 조치를 취하도록 하겠다"고 목소리를 높였다.

욱일기는 과거 일본이 아시아 각 국을 침략할 때 전면에 내세운 깃발로 군국주의와 제국주의를 상징한다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

