킹콩소프트, 신규게임 ‘정사: 치명적인 10000뽑기 지급’ 출시

이미지=킹콩소프트

킹콩소프트가 2026 신규 모바일 게임 ‘정사: 치명적인 10000뽑기 지급(이하 정사)’을 출시했다고 6일 밝혔다.

이번에 새롭게 선보이는 ‘정사’는 유저의 선택이 실제 성장으로 이어지는 구조를 앞세운 선택형 방치 RPG로, 단순한 자동 전투를 넘어 전략적 성장 경험을 제공하는 모바일 게임이다.

게임은 정파와 사파, 두 가지 성장 노선 중 하나를 선택하는 방식으로 진행된다. 플레이어는 초반 선택을 통해 자신만의 수련 방향을 결정하게 되며, 선택한 노선에 따라 캐릭터의 능력 구성과 전투 스타일, 성장 효율이 달라진다. 이러한 설계는 같은 플레이 시간에도 서로 다른 성장 결과를 만들어내며, ‘선택이 곧 플레이 스타일이 되는 방치형 RPG’라는 정사의 정체성을 명확히 한다. 여기에 유저의 선택이 성장 루트에 직접적인 영향을 미치는 설계를 더해, 방치형 RPG 특유의 편의성과 전략적 판단 요소를 동시에 구현했다고 업체 측은 전했다.

또한 조작 부담은 낮추고 전략적 판단의 재미는 강화했다. 간단한 조작과 직관적인 인터페이스를 통해 방치형 RPG를 선호하는 이용자는 물론, 복잡한 조작 없이 꾸준한 성장을 즐기고 싶은 유저도 부담 없이 플레이할 수 있다.

이미지=킹콩소프트

세계관은 정파와 사파라는 두 세력의 대립 구도를 중심으로 전개된다. 안정적인 성장을 추구하는 정파와 높은 성장 효율 대신 위험을 감수해야 하는 사파는 각기 다른 성장 방향성과 플레이 흐름을 제공하며 모든 선택은 캐릭터 성장에 누적 반영돼 장기적인 플레이 스타일의 분기를 만들어낸다.

정식 출시를 기념해 게임 접속 시 1만 연속 소환(연뽑)을 100% 지급하는 혜택을 포함한 다양한 보상도 함께 제공된다. 이를 통해 초반 성장 부담을 크게 낮추고 선택형 성장 구조와 전투 콘텐츠의 재미를 보다 빠르게 경험할 수 있도록 지원한다.

킹콩소프트 관계자는 “신규 모바일 게임 ‘정사’는 유저의 선택이 곧 힘이 되는 구조를 중심으로 차별화된 방치형 RPG의 방향성을 제시하고자 했다”며 “정파와 사파라는 명확한 성장 분기를 통해 전략적 성장의 재미를 느낄 수 있을 것으로 기대한다”고 전했다.

한편, ‘정사: 치명적인 10000뽑기 지급’은 현재 플레이스토어, 앱스토어, 원스토어, 갤럭시스토어에서 다운로드 가능하며, 자체 페이지를 통해 PC버전으로도 만나볼 수 있다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]