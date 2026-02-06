사진 = SNS 캡처

키움 이주형, 박은빈 라이브 댓글 논란…“우영우 말투 해달라”

프로야구 키움 히어로즈 이주형이 배우 박은빈의 라이브 방송에 남긴 댓글을 두고 논란이 일고 있다.

4일 박은빈은 자신의 SNS를 통해 라이브 방송을 진행했다. 이날 방송에서 박은빈은 요즘 유행하는 ‘두바이쫀득쿠키’를 먹은 경험을 공유하고 팬들의 소소한 고민을 상담하는 등 자유롭게 소통했다.

그러던 중 이주형은“우영우 말투 해주세요”라는 댓글을 남겼다. 박은빈은 별다른 반응을 보이지 않았다.

이 댓글을 접한 일부 누리꾼은 캡처와 함께 “박은빈 배우는 우영우 말투 따라 하는 걸 극도로 조심스러워 하는데, 너도 조심하라”는 글을 게시하며 비판을 이어갔다. 실제로 박은빈은 과거 인터뷰에서 “우영우의 억양이나 행동은 실제 자폐인분들을 따라 하는 건 절대 금기시했다. 배우로서 윤리적인 책임이라고 느꼈다”며 “그분들의 모습을 도구적 장치로 이용하면 안 된다”라고 밝힌 바 있다.

이에 대해 키움 히어로즈 측은 “이주형이 의도를 갖고 댓글을 단 것은 아니었다”며 “본인도 실수를 인지하고 있다”고 해명했다.

한편, 이주형은 2020 신인 드래프트 2차 2라운드 전체 13순위로 LG 트윈스에 입단했으며, 2023 시즌 중 트레이드를 통해 키움으로 이적했다.

