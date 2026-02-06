해외 골프여행 전문기업 아티타야, 글로벌 골프·관광 플랫폼 도약

아티타야 홋카이도CC 전경. 사진=아티타야

해외 골프여행 전문 회사 아티타야가 일본 진출을 기점으로 글로벌 골프·관광 산업 전반을 아우르는 종합 운영 플랫폼으로의 진화에 나서고 있다고 6일 밝혔다.

국내 최대 골프장 IT솔루션 기업인 스마트스코어의 해외 진출에 동반자로 협업해 온 아티타야가 최근 일본 시장에 성공적으로 안착함에 따라, 스마트스코어의 글로벌 사업 확장에도 힘이 실릴 전망이다.

아티타야는 2008년 태국 방콕 아티타야 컨트리클럽(CC) 인수를 시작으로 태국 골프장 운영에 진출했다. 이후 치앙마이 아티타야CC, 칸차나부리 아티타야CC, 말레이시아 보르네오CC 등 동남아 주요 거점에서 골프장과 숙박 시설, 부대시설을 안정적으로 운영하며 해외 골프·리조트 사업자로서 입지를 구축해 왔다.

아울러 일본과 동남아 주요 골프 여행지를 중심으로 해외 골프투어 사업을 전개, 항공 · 숙박 · 골프 예약은 물론 현지 송영, 라운딩, 관광까지 전 과정을 통합 제공하는 ‘올인원(All-in-One)’ 모델로 수익 구조를 고도화해 왔다.

아티타야가 인수한 오누마 프린스호텔 전경. 사진=아티타야

특히 동남아 지역에서 운영 중인 골프장에 스마트스코어 IT 솔루션을 적극 도입하며, 스마트스코어의 골프테크 경쟁력을 해외 시장에 검증 · 확산하는 데 기여하고 있다. 현재 스마트스코어는 아티타야가 운영 중인 골프장을 포함해 한국과 베트남, 태국, 말레이시아 등 아시아 500여개 골프 코스에 IT 솔루션을 제공 중이다.

아티타야는 지난해 3월 일본 훗카이도CC와 오누마 프린스 호텔을 인수한 것을 바탕으로 사업 구조의 질적 전환을 꾀한다는 계획이다.

일본 내 호텔 297객실과 코티지 133객실을 포함한 대규모 숙박 인프라를 직접 운영하게 됨에 따라, 아티타야는 단순 해외여행 기획사를 넘어 실질적인 운영 자산을 보유한 글로벌 골프·리조트 사업자로 도약할 수 있는 기반을 마련했다.

일본 진출은 계절적 한계를 극복한다는 점에서도 의미가 크다. 기존 해외 골프투어 사업이 겨울철 성수기에 집중됐다면, 훗카이도 지역 인프라 확보를 통해 여름 시즌까지 성수기 운영이 가능해지며 연중 안정적인 매출 구조를 갖추게 됐다. 이는 중장기 성장성과 현금흐름 안정성 측면에서 긍정적인 요인으로 평가된다.

아티타야는 2026년을 기점으로 성장 전략을 한층 더 다각화할 계획이다. 일본 내 코티지 대규모 개발을 통해 체류형 상품 경쟁력을 강화하는 한편, 기존 골프 중심 투어에서 나아가 지역 특색을 반영한 관광 프로그램, 자연환경을 활용한 웰니스 콘텐츠 등으로 사업 영역을 확장할 방침이다. 골프를 핵심 축으로 관광·휴식·체험 요소를 결합한 고부가가치 상품을 통해 수익 포트폴리오를 다변화한다는 전략이다.

이 같은 행보는 스마트스코어의 글로벌 확장 전략과도 맞닿아 있다. 스마트스코어는 골프장 경기 관제, 코스 관리, ERP 등 골프장 운영 전반을 디지털화·효율화하는 IT 솔루션을 앞세워 해외 시장 공략을 본격화하고 있다. 특히 2026년 일본과 북미 지역 진출을 준비 중인 가운데, 아티타야의 일본 사업 확대는 전략적 의미가 더욱 크다는 평가다.

아티타야는 태국과 말레이시아에서 축적한 운영 노하우를 바탕으로 일본 홋카이도CC에 스마트스코어의 IT 솔루션을 단계적으로 도입해 고객 만족도 제고와 운영 효율성 향상을 입증할 계획이다. 이를 통해 일본 현지 골프장에 스마트스코어 솔루션을 보급·확산하는 교두보 역할도 수행한다는 구상이다.

시장에서는 해외 골프투어 사업으로 출발한 아티타야가 스마트스코어와의 시너지를 바탕으로 골프·관광 융합 플랫폼으로 단계적 성장을 이어가고 있다는 점에 주목하고 있다. 안정적인 운영 인프라, 차별화된 서비스 모델, 그리고 스마트스코어의 IT 경쟁력이 결합되며, 양사가 아시아를 넘어 글로벌 시장에서 지속 가능한 성장 동력을 확보할 수 있을지 주목된다.

황지혜 기자

