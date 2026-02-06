키움, 2026시즌 원정팀 시즌권 판매…9일 오전 10시부터

사진=키움 히어로즈 제공

프로야구 키움이 9일 오전 10시부터 13일 오후 2시까지 2026시즌 원정팀 시즌권을 판매한다.

원정팀 시즌권은 원정팀 팬을 위한 티켓 상품이다. 구매자는 2026 정규시즌 기간 고척스카이돔에서 자신이 응원하는 팀의 경기를 동일한 좌석에서 관람할 수 있다. 단, 미편성 경기는 제외된다.

판매 좌석은 R.d-club, 1층 테이블석, 2층 테이블석, 다크버건디석, 버건디석, 3층 지정석, 4층 지정석, 외야 지정석이며, 1인 최대 4매까지 구매할 수 있다.

원정팀 시즌권 구매자에게는 본인 사진이 들어간 시즌권 카드가 제공된다. 카드는 3월 23일(월)부터 순차적으로 배송할 예정이다.

원정팀 시즌권 판매에 대한 자세한 내용은 놀티켓 고객센터(1544-1555, 스포츠 2번) 또는 놀티켓 홈페이지(ticket.interpark.com)에서 안내한다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

