국가대표팀 WBC 도쿄돔 원정 응원단 운영…9일 11시부터 모집

KBO는 오는 3월 일본 도쿄돔에서 열리는 2026 WBC 본선 1라운드 일본전, 대만전에 원정 응원단을 운영한다.

상위 라운드 진출을 위한 주요 경기인 일본전, 대만전 2경기에 대한민국 원정 응원석을 확보하였으며, 도쿄돔 응원 규정에 따라 기립 응원 및 응원가 안무가 가능한 해당 응원석에서 대한민국 야구 대표팀을 향한 응원의 목소리를 모을 예정이다.

원정 응원단에 참여할 야구팬 모집은 2월 9일(월) 11시부터 KBO 공식 홈페이지를 통해 선착순으로 진행된다. 응원단 패키지는 일본전 1경기 관람을 포함한 2박 3일 패키지(3월 6일(금)~3월 8일(일))와 일본전, 대만전 2경기 관람을 포함한 3박 4일 패키지(3월 6일(금)~3월 9일(월)) 두 종류로 구성됐다.

3월 7일(토) 일본전에는 도쿄돔 3루 외야석 F02, 03블록을, 3월 8일(일) 대만전에는 도쿄돔 3루 내야석 A38, 39블록을 대한민국 원정 응원석으로 활용한다.

응원단장을 필두로 현장 응원을 이끌 응원단에는 KBO 구단에서 활약하고 있는 치어리더가 합류할 예정이다. 지난 11월 2025 NAVER K-BASEBALL SERIES 일본 평가전에서 색다른 울림을 주었던 트럼펫 연주도 확대하여 운영한다.

또한, 원정 응원단 참가자 전원에게는 현장 응원 시 활용할 수 있는 ‘KBO X MU:DS 대표팀 신규 콜라보 상품(티셔츠, 응원 페이퍼스틱, 머플러)’이 기념품으로 제공된다.

국가대표팀 도쿄돔 원정 응원단 패키지 신청 관련 자세한 내용은 KBO 공식 홈페이지(www.koreabaseball.com)와 모바일 앱에서 확인할 수 있다.

