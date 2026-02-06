하나은행 여자농구단, 9일 홈경기 ‘하나 나라사랑데이’ 개최 군장병 초청, 풍성한 밀리터리 테마 이벤트 진행

사진=하나은행 여자농구단 제공

하나은행 여자농구단은 오는 9일 오후 7시 부천체육관에서 청주 KB스타즈와 홈경기를 치르며, 이날 경기를 ‘하나 나라사랑데이’로 운영한다.

이번 ‘하나 나라사랑데이’는 ‘하나 나라사랑카드’ 출시를 기념해 진행되는 밀리터리 테마 이벤트로 나라를 위해 헌신하는 군장병 약 400여 명을 초청해 농구 관람 및 승리의 기운을 함께 나눌 예정이다.

이날 경기에는 ‘하나 나라사랑카드’ 광고 출연 배우이자, 인기 드라마 ‘신병’ 의 최일구역으로 열연한 배우 남태우가 홈경기장을 찾아 군장병과 함께 승리기원 시투를 진행한다. 또한 남태우 배우는 3쿼터 시작 전 응원 단상에 올라 군장병 및 팬들에게 감사 인사를 전하고 친필 사인볼을 증정하는 등 특별한 팬서비스도 진행할 계획이다.

하나은행 여자농구단은 ‘하나 나라사랑데이’를 맞아 풍성한 볼거리 및 다양한 이벤트를 준비했다. 먼저 관중 출입구 앞에 위치한 ‘나라사랑카드 ZONE’에서 ‘하나 나라사랑카드’ 포토존에서 사진을 찍으며 추억을 남길 수 있고, 사격게임 부스에서 스펀지 총으로 타켓을 맞추는 사격 게임을 통해 농구단 후원사 경품 및 굿즈(유니폼, 사인볼, 키링)를 받을 수 있다. 또한 ‘하나 나라사랑카드’ 발급 전용 부스를 운영해 현장에서 카드 발급을 신청한 관중에게는 한정판 남태우 키링을 제공한다.

경기 중에도 밀리터리 테마에 맞춘 풍성한 볼거리가 이어진다. 1쿼터 종료 후 밀리터리 복장을 착용한 치어리더들의 스페셜 퍼포먼스 공연이 펼쳐지며, 하프타임에는 초청 부대의 대표 군장병들이 참가하는 ‘하나 충성 서킷’ 타임어택 챌린지가 진행된다. 우승 부대 대표 및 참가 장병들에게는 소정의 상품이 수여된다.

이 외에도 경기 중 작전타임, 쿼터 종료 시 다양한 스폰서 이벤트 프로그램이 운영되며, 열심히 응원한 팬을 선정해 경기 종료 후 선수가 직접 훕시티와 함께하는 Fan of the Match 이벤트 시상을 진행한다. 승리 시에는 추첨을 통해 광수호텔 스위트룸 숙박권을 증정한다.

하나은행 여자농구단 관계자는 “국군 장병들의 노고에 깊은 감사의 마음을 전하고자 이번 ‘하나 나라사랑데이’를 기획 했으며, 군장병들과 팬들이 하나 되어 외치는 응원에 힘입어 선수들이 힘을 내어 좋은 경기를 보여드릴 수 있도록 하겠다”고 밝혔다.

올해 처음 출시된 ‘하나 나라사랑카드’는 군마트(PX)와 쿠팡/네이버플러스 스토어, 편의점(CU) 할인 등의 주요 핵심 혜택에 대해 실적 조건 없는 서비스를 제공한다. 또한 대중교통, 패스트푸드 할인 등의 주요 혜택에 대해서도 낮은 기준의 전월 실적을 적용해 사용자의 부담을 최소화한 구조를 적용했다. 배달앱, 택시, 쿠팡/네이버플러스 스토어, 커피 등의 할인 혜택은 사업자 중 가장 높은 최대 20%의 할인율을 적용하며, OTT의 경우에도 매달 최대 6,000원의 할인 혜택을 적용 받을 수 있다. ‘하나 나라사랑카드’는 하나은행 및 하나카드를 통해 신청할 수 있다.

