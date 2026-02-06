사진=김두홍 기자

“가장 경쟁력 있는 선수들 위주로 구성했다.”

최고 전력으로 나선다. 한국야구위원회(KBO)는 6일 서울 중구 한국프레스센터에서 2026 WBC 야구 대표팀 기자회견을 열어 30인 최종 명단을 공개했다. 조계현 위원장은 "선수들 나이나 소속팀에 제한을 두지 않았다. 가장 경쟁력 있는 선수들 위주로 구성했고, 상대 팀에 맞춰서 투입될 수 있는 선수들을 포지션별로 구성했다. 특히 1라운드 일본, 대만전에 초점을 맞춰 선발했다"고 말했다.

최종 명단에서 어깨 통증이 있는 문동주(한화)가 빠졌다. 류지현 감독은 "지난달 30일 한화 구단으로부터 어깨 상태가 좋지 않아 불펜 투구를 하지 못했다고 처음 연락받았다. 이후 통증이 사라져 지난 1일 불펜 투구를 했고, 4일 오전 다시 공을 던지려 했는데 캐치볼을 할 때부터 컨디션이 좋지 않았다. 공 1, 2개를 던졌을 때 지난달 30일보다 통증이 더 심했다"고 설명했다.

명단 발표 전부터 이목이 집중됐던 ‘한국계 선수’는 총 4명이다. 투수 라일리 오브라이언(세인트루이스 카디널스), 데인 더닝(애틀랜타), 외야수 저마이 존스(디트로이트), 내야수 셰이 위트컴(휴스턴 애스트로스)이 발탁됐다.

류 감독은 “존스와 위트컴은 우선적으로 뽑으려고 했던 선수들이다. 다행히 두 선수들이 적극적으로 한국 대표팀으로 WBC 참가 의사를 표명했다. 어머니의 나라에서 태극마크를 달고 뛰는 것이 영광스럽다고 했다. 팀 훈련에 참가하면 좋은 영향력을 줄 것으로 기대한다”고 설명했다.

이어 “오브라이언은 빅리그에서도 강력한 공을 던지는 투수다. 아직 보직에 대해 물어보진 않았지만, 마무리 투수로 생각하고 있다. 7회부터 9회 사이에 팀이 가장 필요할 때 투입할 계획이다. 이번 대회에는 투구수 제한 규정이 있어서 한 경기에 선발 투수 유형이 2명 또는 3명이 필요하다. 더닝이 선발 또는 불펜에서 그 역할을 해줄 것”이라고 덧붙였다.

합류 시기에 대해서는 “MLB에서 선수들을 보내주는 시기와 선수 보험에 대한 여러 행정적인 부분이 있다. 오키나와부터 손발을 맞추면 좋겠지만, 절차상 우리가 결정할 수 있는 건 아니다. 한국계 선수이 오사카에 도착하는 일정을 하루 또는 이틀 정도 앞당겨서 시차적응에 도움을 줄 계획”이라고 전했다.

메이저리거들도 모였다. 주장을 맡는 외야수 이정후(샌프란시스코 자이언츠)와 내야수 김혜성(LA 다저스)이 발탁됐고, 디트로이트 타이거스와 마이너리그를 계약을 맺은 투수 고우석도 이름을 올렸다. 다만 내야수 김하성(애틀랜타 브레이브스)과 송성문(샌디에이고 파드리스)은 부상 탓에 합류하지 못했다.

류 감독은 고우석에 대해 “불펜도 선발 투수처럼 투구 수 제한이 있다. 30개 이상 던지면 그다음 경기에서 등판하지 못하고, 3연투도 안 된다. 불펜 운영을 전략적으로 잘 준비해야 한다. 포스트시즌처럼 운영할 수 없다. 고우석을 포함해 박영현, 조병현, 노경은, 왼손 투수 송승기, 김영규 등이 불펜에서 역할을 해줘야 한다”고 말했다.

류지현호는 이달 중순부터 일본 오키나와에서 최종 담금질에 들어간다. 목표는 최소 8강 진출이다. 한국은 2026 WBC 1라운드에서 일본, 대만, 호주, 체코와 함께 C조에 편성됐다. 3월5일 오후 7시 체코와 첫 경기를 치르고, 7일 오후 7시 운명의 한일전에 임한다. 8일 낮 12시에는 '숙적' 대만과 맞붙은 뒤 9일 오후 7시 호주와 1라운드 최종전에 나선다. 조 2위 안에 들어야 8강에 올라 토너먼트를 치를 수 있다.

류 감독은 “대표팀이 최근 대회 1차전에서 좋은 경기를 펼치지 못하면서 1라운드에서 탈락하는 실망스러운 결과를 남겼다. 5일 체코전에서 투수 운영에 차질이 생기면 다음 경기 계획이 바뀔 수 있다. 계획대로 체코전을 이기고 난 뒤에 남은 세 경기를 잘 준비해야 한다”고 말했다.

이어 “우리의 첫 번째 목표는 2라운드(8강) 진출이다. 4경기를 어떻게 준비할지 지금도 고민하고 있다. 오키나와에서 선수들의 컨디션을 잘 확인하고 오사카와 도쿄에서도 잘 준비하겠다”며 “대회에서 팬들이 원하는 야구를 하고, 좋은 결과를 내기 위해 최선을 다하겠다. 긍정적으로 봐주셨으면 한다. 이정후가 주장을 맡는다. 한국계 선수들과 해외파들이 포함돼 있는데, 이정후가 대한민국 대표팀에서 가장 앞에 있는 선수다. 지난해 9월 주장에 대한 교감을 나눴고, 흔쾌히 맡겠다고 했다”고 전했다.

