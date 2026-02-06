제니스그룹, 숏폼 드라마 시장 진출

Screenshot

제니스그룹(강준 회장)이 전문 콘텐츠·IP 플랫폼 제니스글로컬아카데미와 한국 전문 숏폼 드라마 제작사 우리끼리와 손잡고 중국을 비롯한 글로벌 콘텐츠 시장 공략에 나선다.

이번 협업은 급성장 중인 숏폼 드라마 시장을 겨냥한 전략적 파트너십이다. 강준 회장은 30년 이상 한국 엔터테인먼트 산업에서 축적한 경험과 글로벌 네트워크를 바탕으로 유통·배급 및 투자를 총괄, 제작사 우리끼리의 최지윤 대표는 콘텐츠 제작과 투자를 함께 담당한다.

중화권을 대표하는 감독이자 배우 주성치의 홍콩 제작사 Bingo가 공동제작 파트너로 참여해 시너지를 더한다. 이미 콘텐츠 공동제작 계약을 체결한 세 회사는 한국과 중화권의 제작 역량, 글로벌 유통·배급 노하우를 결합해 새로운 콘텐츠 생태계를 구축한다는 구상이다.

숏폼 드라마는 모바일 중심의 소비 트렌드와 맞물려 전 세계적으로 급부상 중인 장르로, 특히 한국은 기획력·연출력·스토리텔링 전반에서 높은 평가를 받고 있다. K-팝과 더불어 글로벌 팬덤을 형성한 한국 콘텐츠의 경쟁력은 숏폼 드라마 영역에서도 빠르게 확장되고 있다.

강준 회장은 “한국과 중화권의 강점을 유기적으로 결합해 글로벌 시장에서 통하는 콘텐츠를 지속적으로 선보이겠다”며 “제작·유통·투자가 선순환하는 구조를 만들 것”이라고 밝혔다.

