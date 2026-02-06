장동주, 해킹 피해 극복…람보르기니 타고 밝은 근황 포착

사진 = 장동주 SNS 계정

배우 장동주가 휴대폰 해킹 피해를 털어낸 후 밝은 근황을 전했다.

장동주는 5일 자신의 SNS에 “내일 밤 오후 10시! SBS ‘오늘부터 인간입니다만’에서 만나요”라는 글과 함께 한 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 장동주는 드라마 촬영 중 억대 노란색 람보르기니 스포츠카에 탑승한 채 한쪽 팔을 올리고 여유로운 미소를 짓고 있다. 장동주의 밝은 표정은 해킹 피해 고백 이후 회복된 모습을 보여주고 있다. 드라마에서 장동주는 한때 청소년 국가대표 출신의 축구 유망주였으나 프로 데뷔 이후 3부·4부 리그만 전전하다 팀에서 방출 통보를 받은 비운의 축구선수 현우석 역을 맡았다.

앞서 장동주는 지난달 29일 개인 SNS를 통해 해킹 피해를 고백했다. 그는 자신의 휴대폰 속 개인적인 정보들을 가지고 있던 자에게 계속해서 돈을 줬고 집까지 판 뒤 수십억 빚더미에 앉았다고 고백했다.

당시 장동주는 “저로 인해 상처받고 피해 입으신 분들께 진심으로 죄송합니다. 용서해주세요. 하지만 저를 믿고 기다려 주신다면, 정신차리고 열심히 살아서 1원 한장까지 빠짐없이 갚도록 하겠습니다. 도와주세요”라며 회복 의지를 전했다.

한편, 장동주는 드라마 KBS2 ‘학교 2017’로 데뷔했으며, ‘크리미널 마인드’, ‘너의 밤이 되어줄게’, OCN ‘미스터 기간제’ 등 다양한 작품에 연이어 출연하며 얼굴을 알렸다. 최근에는 SBS ‘오늘부터 인간입니다만’을 통해 시청자들과 만나고 있다.

