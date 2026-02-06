임영웅, 부산에서 전국투어 ‘IM HERO’ 화려한 피날레

가수 임영웅. 사진 = 물고기뮤직

가수 임영웅이 부산에서 열리는 전국투어 콘서트 ‘IM HERO’의 마지막 무대를 장식한다.

6일 소속사 물고기뮤직에 따르면, 임영웅은 이날부터 오는 8일까지 3일간 부산 벡스코 제1전시장 1, 2홀에서 2026 전국투어 콘서트 ‘IM HERO’ 부산 공연을 개최한다. 이번 공연은 인천, 대구, 서울, 광주, 대전, 서울 고척스카이돔으로 이어진 전국 투어의 마침표를 찍는 자리다.

임영웅은 2년 2개월 만에 다시 찾은 부산 무대에서 정규 2집 수록곡을 비롯해 꾸준히 사랑받는 메가 히트곡들로 꽉 채운 셋리스트를 선보인다. 다양한 무대 연출과 공식 응원봉을 활용한 좌석 맵핑 기술 등을 도입해 관객들에게 최상의 공연 경험을 제공할 예정이다.

팬들과의 소통도 이번 공연의 특징이다. 즉석에서 신청곡을 받아 가창하는 코너 ‘영웅 노래자랑’을 통해 임영웅 특유의 재치와 가창력을 동시에 뽐낼 계획이다. 오직 콘서트 현장에서만 느낄 수 있는 임영웅만의 감성과 매력이 부산 공연에서도 가감 없이 발휘될 전망이다.

공연장 외부에는 팬들을 위한 즐길 거리가 풍성하게 마련됐다. ‘IM HERO 우체국’과 기념 스탬프 운영을 비롯해 ‘IM HERO 영원 사진사’, 다양한 테마의 포토존 등이 설치돼 공연을 기다리는 팬들에게 특별한 경험을 선사한다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

