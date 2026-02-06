더 시에나 라이프, 유현주와 2026 SS 컬렉션 출시

프리미엄 골프 웨어 더 시에나 라이프가 유현주(31, 두산건설)와 함께한 2026 SS 컬렉션을 공개했다.

이번 2026년 봄 시즌 더 시에나 라이프는 유러피안 클럽 스타일과 리조트에서 필드까지 자연스럽게 이어지는 라이프 스타일 ‘리조트 투 골프(Resort-to-Golf)’를 제안한다.

고품질의 하이브리드 소재와 정교한 소프트 테일러링을 기반으로, 리조트와 골프 그리고 일상까지 이어지는 유럽식 라이프스타일 웨어를 지향한다.

필드 위에서만 입는 기능성 의류가 아니라, 이탈리아 리조트의 골프의 격식을 결합해 일상에서도 완벽한 품격을 유지하겠다는 전략이다.

더 시에나 라이프 관계자는 “이번 26 SS 컬렉션은 골프를 위한 옷이 아니라, 골프가 일상의 일부로 스며든 유럽식 라이프스타일을 제안하는 것”이라며 “조용한 럭셔리(Quiet Luxury) 무드를 추구하며, 과장된 로고나 화려한 장식을 걷어내는 대신, 절제된 컬러 팔레트와 소재의 믹스 매치를 통해 더 시에나 라이프만의 차별화된 프리미엄 가치를 전달할 것”이라고 밝혔다.

골프 웨어의 기술적인 완성도 역시 한층 높아졌다. 니트와 우븐을 결합한 테크니컬 공법을 통해 구조적이면서도 유연한 실루엣을 구현했으며, 이는 골퍼들에게 최상의 활동성과 세련된 핏, 편안함을 동시에 제공한다.

프리미엄 골프 웨어 더 시에나 라이프는 고급 소재와 절제된 실루엣을 기반으로 일상과 필드를 넘나드는 럭셔리 라이프 스타일을 제안한다.

2026 SS 컬렉션은 더 시에나 라이프 오프라인 매장 더 시에나 라운지 청담, 신세계백화점 센텀시티점, 더 신라 호텔 서울점, 더 시에나 리조트(제주), 더 시에나 제주 컨트리클럽(제주) 클럽하우스, 더 시에나 벨루토 컨트리클럽(여주) 클럽하우스, 더 시에나 서울 컨트리클럽(곤지암) 클럽하우스 에서 만날 수 있다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

