나우즈, 밸런타인데이 맞아 달콤 고백… ‘HOOKED’ 발매

그룹 나우즈(NOWZ)가 밸런타인데이를 맞아 달콤한 사랑의 설렘을 담은 신곡으로 글로벌 팬들을 찾았다.

6일 큐브엔터테인먼트에 따르면 나우즈(현빈, 윤, 연우, 진혁, 시윤)는 이날 오전 1시 각종 음원사이트를 통해 중국 가수 Nigel Tay와 함께한 ‘후크드(HOOKED)’를 발매했다.

이번 신곡은 밸런타인데이를 맞아 특별히 기획된 나우즈와 중국 최대 음원 플랫폼 왕이윈뮤직의 협업 음원이다. 경쾌한 드럼 비트 위에 나우즈의 부드러운 음색이 어우러진 첫사랑의 설렘을 담은 레브레터와 같은 곡이다.

나우즈와 호흡을 맞춘 Nigel Tay는 중국에서 탄탄한 마니아층을 지닌 R&B 싱어송라이터다. 나우즈의 생기 넘치는 청량한 에너지와 Nigel Tay의 섬세한 감성이 만난 HOOKED는 다가오는 밸런타인데이 시즌에 글로벌 팬들에게 특별한 선물이 될 전망이다.

나우즈는 지난해 강렬한 사운드와 카리스마 넘치는 무대로 눈도장을 찍었다. 특히 i-dle(아이들) 우기가 프로듀싱한 ‘자유롭게 날아(Feat. 우기 (YUQI))’로 QQ뮤직 신곡 차트 1위를 기록하며 중화권에서 두각을 나타낸 이들이 이번 곡을 통해 어떤 성과를 거둘지 관심이 쏠린다.

나우즈는 오는 3월 4일 일본 데뷔 EP ‘NOWZ’를 공개하며 글로벌 행보를 이어갈 예정이다.

<사진 : 큐브엔터테인먼트>

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]