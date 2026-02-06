블랙핑크 리사. 뉴시스

블랙핑크 리사가 또 한 번 연기 도전에 나선다. 넷플릭스 영화 출연을 확정하며 배우로서의 행보를 이어간다.

넷플릭스는 6일 공식 SNS를 통해 “리사가 넷플릭스 신작 영화의 주연을 맡았다”며 “‘노팅힐’을 모티브로 한 작품”이라고 밝혔다.

이번 영화의 각본은 로맨틱 코미디 장르에서 두각을 보여온 케이티 실버만이 맡는다. 그는 영화 ‘어쩌다 로맨스’, ‘북스마트’ 등을 집필하며 탄탄한 필모그래피를 쌓아왔다.

미국 연예매체 데드라인에 따르면 리사는 연기뿐만 아니라 제작에도 참여한다. HBO 시리즈 ‘화이트 로터스 시즌3’의 총괄 프로듀서 데이비드 버나드와 손잡고 프로젝트를 진행한다.

데이비드 버나드의 제작사 미들 차일드 프로덕션이 이번 영화 제작을 맡으며, 리사는 주연 배우이자 프로듀서로서 작품 전반에 힘을 보탤 예정이다.

한편 리사는 현재 넷플릭스 영화 ‘타이고’를 촬영 중이며, 오는 27일에는 블랙핑크 완전체 컴백을 앞두고 있어 글로벌 팬들의 기대를 모으고 있다.

