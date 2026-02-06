[SW포토]한국야구대표팀 파이팅!

류지현 한국야구대표팀 감독(오른쪽)과 조계현 KBO 전력강화위원장이 6일 서울 중구 한국프레스센터 국제회의장에서 열린 '2026 WBC 대표팀 기자회견'에서 포즈를 취하고 있다. 사진=김두홍 기자 kimdh@sportsworldi.com

