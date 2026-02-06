캣츠아이, 그래미 이어 ‘지미 팰런쇼’까지… 美 주류 무대 정조준

지미 팰런쇼 공식 SNS 캡처.

하이브와 게펜레코드의 합작 걸그룹 캣츠아이(KATSEYE)가 미국을 대표하는 심야 토크쇼에 출연해 다채로운 매력을 발산했다.

캣츠아이는 5일(한국시간) 미국 NBC ‘더 투나잇 쇼 스타링 지미 팰런’에 출연했다. 지미 팰런은 “틱톡 ‘올해의 아티스트’로 선정되고, 그래미 2개 부문에 노미네이트된 그룹”이라고 이들을 소개했다.

이날 여섯 멤버는 각기 다른 스타일의 롱드레스를 입고 우아하게 등장해 시선을 사로잡았다. 리더 소피아는 “우리는 K-팝 트레이닝 방법론에 기반한 글로벌 걸그룹”이라고 소개한 뒤 “지미 팰런쇼에 설 수 있어서 매우 영광”이라고 소감을 전했다.

팰런은 지난 2일 열린 그래미 어워드 무대 사진을 언급하며 “슈퍼히어로 같다”고 감탄했다. 당시 ‘베스트 뉴 아티스트’ 후보로 무대에 오른 캣츠아이는 강렬한 댄스 브레이크가 가미된 ‘날리(Gnarly)’ 퍼포먼스로 박수갈채를 받았다.

멤버들은 “레이디 가가, 마일리 사이러스, 배드 버니 등 수많은 톱 아티스트들이 지켜보고 있어서 너무 떨렸다”고 회상했다. 또한 막내 윤채는 “9살 때부터 블랙핑크의 팬이었다. (현장에서 로제와 마주쳤을 때) 너무 긴장돼 제대로 말도 못하고 영어로 인사를 드렸는데 ‘한국어를 할 줄 아느냐’고 물어봐주셨다. 정말 다정했다”라고 무대 뒤 비하인드를 전했다.

북미 최대 스포츠 이벤트인 슈퍼볼 광고 출연 소식도 화제를 모았다. 캣츠아이는 오는 9일 미국 프로풋볼(NFL) 챔피언 결정전 중계 중 송출되는 글로벌 보험 브랜드 스테이트 팜(State Farm)의 캠페인 광고에 등장할 예정이다.

팰런은 “그래미도 큰 무대지만 슈퍼볼은 어쩌면 그보다 더 큰 무대일 수 있다”라며 의미를 짚었다. 실제로 지난해 슈퍼볼은 미국 내 TV와 스트리밍을 합쳐 약 1억2770만명이 시청했다.

캣츠아이는 해당 광고의 안무를 선보이며 스튜디오의 열기를 최고조로 끌어올렸다. 킬힐과 드레스 차림에도 불구하고 라이브 밴드 세션에 맞춰 완벽한 군무를 펼쳤고, 방청석을 가득 채운 팬들은 자리에서 일어나 박수로 호응했다.

멤버들은 “올해 준비 중인 것이 많다”고 예고하며 팬들의 기대감을 높였다. 캣츠아이는 새 음악에 대한 단서로 ‘colorful’, ‘energetic’, ‘hot’, ‘fun’, ‘fierce’ 등의 다양한 키워드와 차를 마시는 제스처를 선보여 호기심을 자극했다.

캣츠아이는 오디션 프로젝트 ‘더 데뷔: 드림 아카데미’를 통해 결성된 팀으로, 방시혁 하이브 의장이 주도하는 ‘멀티 홈, 멀티 장르’전략의 대표적 성공 사례로 꼽힌다. 이들은 오는 3월 아이하트라디오 뮤직 어워드 4개 부문 후보에 올랐으며, 4월에는 코첼라 밸리 뮤직 앤드 아츠 페스티벌 무대에 설 예정이다.

