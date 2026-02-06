드리우는 3연패의 그림자…컬링 믹스더블 김선영-정영석, 스위스에 5-8 패

사진=AP/뉴시스

컬링 믹스더블 국가대표 김선영(강릉시청)-정영석(강원도청)이 3연패에 빠졌다.

김선영-정영석은 6일 이탈리아 코르티나담페초의 코르티나 컬링 올림픽 스타디움에서 끝난 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 컬링 믹스더블 라운드 로빈 3차전에서 브리아어 슈발러-위아니크 슈발러(스위스)에게 5-8로 패했다. 3연패다. 스웨덴에 3-10, 이탈리아에 4-8로 잇달아 패배를 맛봤다. 7일 반등의 기회를 엿봐야 한다. 7일 오후 10시 35분 체코와 라운드 로빈 네 번째 경기를 치른다.

3엔드가 문제였다. 한국은 2-1로 앞섰다. 하지만 3엔드에서 대거 4점을 내주면서 무너졌다. 상대 팀 브라이어 슈발러의 마지막 스톤이 하우스 안에 있던 한국의 스톤을 밀어내 대량 실점을 맛봤다. 2-5로 뒤진 4엔드서 1점 만회, 5엔드서 1실점으로 막았다. 6엔드에서 파워플레이(후공을 가진 팀이 사전에 배치된 스톤의 위치를 변경해 대량 득점을 노릴 수 있는 권한·경기당 1회 사용 가능)를 신청했으나, 마지막 샷이 하우스 안에 멈추지 못하면서 2득점에 그쳤다.

7엔드선 스위스가 파워플레이를 신청했다. 한국은 2실점으로 막았다. 마지막 8엔드서 역전을 노렸으나 끝내 뒤집지 못했다. 한국이 스위스에게 악수를 청하면서 그대로 경기가 마무리됐다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

