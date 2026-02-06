‘뛰어 이어 GO’…블랙핑크, 신보 트랙 공개 “빛나는 현재”

그룹 블랙핑크. YG엔터테인먼트 제공

오는 27일 컴백을 앞두고 있는 그룹 블랙핑크가 미니 3집 트랙리스트를 공개해 팬들의 기대를 높이고 있다.

6일 YG엔터테인먼트에 따르면 블랙핑크의 미니 3집 ‘데드라인(DEADLINE)’은 총 다섯 개 트랙으로 구성됐다. 선공개곡 ‘뛰어(JUMP)’를 시작으로 타이틀곡 ‘고(GO)’, ‘미 앤 마이(Me and my)’, ‘챔피언(Champion)’, ‘Fxxx보이(Fxxxboy)’가 담겼다.

약 3년5개월 만에 선보이는 완전체 신보를 통해 블랙핑크는 독보적인 음악 세계로 글로벌 음악 팬들의 마음을 사로잡을 예정이다.

신보 트랙리스트. YG엔터테인먼트 제공

이와 함께 공개된 포스터는 다채로운 빛깔을 뿜어내는 검은 모래, 그 위에 피어 오르는 몽환적인 연기가 묘한 긴장감을 자아내 눈길을 끈다. 팬들은 이번 앨범에 대한 추측을 이어가고 있는 상황이다.

YG 측은 “데드라인이라는 제목처럼 ‘되돌릴 수 없는 최고의 순간들’, 그리고 ‘이 순간 가장 빛나는 블랙핑크의 현재’로 가득 채워진 앨범이 될 것”이라며 “다섯 트랙 모두 오랜 기간 심혈을 기울여 작업했으니 많은 기대 부탁드린다”고 전했다.

한편 블랙핑크는 최근 16개 도시, 33회차에 걸친 월드투어 블랙핑크 월드 투어 데드라인을 성황리에 마쳤다. K-팝 여성 아티스트 최초로 영국 런던 웸블리 스타디움에 입성하는 등 세계 주요 도시 스타디움을 매진 시키며 인기를 입증했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]