스포츠월드

2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽
검색

‘뛰어 이어 GO’…블랙핑크, 신보 트랙 공개 “빛나는 현재”

입력 : 2026-02-06 09:13:42 수정 : 2026-02-06 09:13:41

인쇄 글씨 크기 선택 가장 작은 크기 글자 한 단계 작은 크기 글자 기본 크기 글자 한 단계 큰 크기 글자 가장 큰 크기 글자

그룹 블랙핑크. YG엔터테인먼트 제공
그룹 블랙핑크. YG엔터테인먼트 제공

오는 27일 컴백을 앞두고 있는 그룹 블랙핑크가 미니 3집 트랙리스트를 공개해 팬들의 기대를 높이고 있다.

 

6일 YG엔터테인먼트에 따르면 블랙핑크의 미니 3집 ‘데드라인(DEADLINE)’은 총 다섯 개 트랙으로 구성됐다. 선공개곡 ‘뛰어(JUMP)’를 시작으로 타이틀곡 ‘고(GO)’, ‘미 앤 마이(Me and my)’, ‘챔피언(Champion)’, ‘Fxxx보이(Fxxxboy)’가 담겼다.

 

약 3년5개월 만에 선보이는 완전체 신보를 통해 블랙핑크는 독보적인 음악 세계로 글로벌 음악 팬들의 마음을 사로잡을 예정이다.

신보 트랙리스트. YG엔터테인먼트 제공
신보 트랙리스트. YG엔터테인먼트 제공

이와 함께 공개된 포스터는 다채로운 빛깔을 뿜어내는 검은 모래, 그 위에 피어 오르는 몽환적인 연기가 묘한 긴장감을 자아내 눈길을 끈다. 팬들은 이번 앨범에 대한 추측을 이어가고 있는 상황이다.

 

YG 측은 “데드라인이라는 제목처럼 ‘되돌릴 수 없는 최고의 순간들’, 그리고 ‘이 순간 가장 빛나는 블랙핑크의 현재’로 가득 채워진 앨범이 될 것”이라며 “다섯 트랙 모두 오랜 기간 심혈을 기울여 작업했으니 많은 기대 부탁드린다”고 전했다.

 

한편 블랙핑크는 최근 16개 도시, 33회차에 걸친 월드투어 블랙핑크 월드 투어 데드라인을 성황리에 마쳤다. K-팝 여성 아티스트 최초로 영국 런던 웸블리 스타디움에 입성하는 등 세계 주요 도시 스타디움을 매진 시키며 인기를 입증했다.

 

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

 



[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]

많이 본 뉴스

연예 스포츠 라이프 포토

연예
스포츠
라이프
포토