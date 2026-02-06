우즈, 불후서 레전드 듀엣 “한국 가요사에 남을 무대 하고파”

가수 우즈(WOODZ)가 레전드 듀엣 무대를 예고해 이목을 집중시킨다.

오는 7일 방송되는 KBS2 ‘불후의 명곡’ 743회는 ‘2026 오 마이 스타 특집’ 2부가 펼쳐진다.

화려한 라인업과 함께 막을 올린 지난 1부에서는 아이키X리헤이, 박진주X민경아, 임한별X박혜원(HYNN), 정승환X종호(ATEEZ), 린X조째즈가 출격, 장르별 최강자들의 압도적 듀엣 무대가 펼쳐지며 안방극장을 사로잡았다.

대미를 장식할 마지막 주자는 김광진X우즈, 서문탁X카디(KARDI), 장동우X세림&태영(CRAVITY), 김영임X신승태, 한문철(한해X문세윤) 등 총 5팀이다.

더욱 강렬한 레전드 컬래버의 향연이 눈길을 끈다. 서문탁X카디(KARDI)가 봄여름가을겨울의 ‘어떤 이의 꿈’을, 장동우X세림&태영이 GDX태양의 ‘굿 보이(GOOD BOY)’를, 김영임X신승태가 백설희의 ‘봄날은 간다’, 한문철(한해X문세윤)이 리치의 ‘사랑해, 이 말밖엔…’을 선곡해 세대와 장르를 초월하는 상상 그 이상의 무대를 펼친다.

무엇보다 등장만으로도 엄청난 화제를 이끈 불후 역주행 신드롬의 주인공 우즈와 그의 우상인 김광진의 듀엣 무대가 드디어 베일을 벗는다. 두 사람은 박상태의 ‘나와 같다면’을 원곡과는 다른, 두 사람만의 색으로 재탄생시킬 예정이다.

우즈는 무대에 앞서 “어쨌든 이기려고 나온 것”이라며 최종 우승을 향한 강력한 출사표를 선언하는 한편 “대한민국 가요사에 남을 무대를 하고 싶다”라는 포부를 밝혀 관심을 한몸에 받는다.

우승 경력자 문세윤 역시 “고기도 씹어 먹어 본 놈이 안다고, 트로피 하나 더 가져가겠다”라고 응수하고, 크래비티 태영은 “아무도 우리 뒤에는 무대 하고 싶지 않을 거다”라고 도발해 현장 열기를 최고조로 끌어올린다.

과연 레전드들의 단 하나 남은 영광의 트로피는 누가 차지하게 될지 관심이 모아진다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

