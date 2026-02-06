스포츠월드

“물 안마시는 반려묘 고민이냥?”… 네슬레퓨리나 펫케어, 액상보충제 출시

입력 : 2026-02-06 08:58:55 수정 : 2026-02-06 08:58:55

-‘퓨리나 프로플랜 하이드라케어’ 선봬
-1주일 급여시 평균 소변량 48% 증가
반려묘의 수분 고민을 해결하는 액상 보충제 ‘네슬레퓨리나 프로플랜 하이드라 케어 75g’ 제품 사진. 네슬레퓨리나 펫케어 제공
네슬레퓨리나 펫케어가 물을 잘 마시지 않는 반려묘를 둔 집사의 고민을 해결할 액상 보충제 ‘퓨리나 프로플랜 하이드라 케어’를 국내 출시했다고 6일 밝혔다.

 

아프리카 사막에서 기원한 야생동물인 고양이는 여전히 물을 잘 마시지 않는 습성을 가진 개체가 많다. 고양이의 몸에 수분이 부족하면 소변이 농축될 수 있고, 방광염과 요로결세 같은 질병으로 이어질 수 있다.

 

이번 신제품은 과학적 설계로 체내 수분 밸런스를 잡는다. 함유된 유기 삼투물질이 세포가 적절한 부피와 수분 함량을 유지할 수 있도록 한다. 그러면서 체수분과 체지방량, 지방량 등 신체 구성 전반의 균형을 고려한 체내 총 수분 안정화와 소변 비중 감소가 일어나, 고양이의 요로계 건강에 도움을 준다.

 

내부 연구 결과, 해당 제품을 1주일 급여하니 반려묘의 하루 평균 소변량이 최대 48%까지 증가했다.

 

퓨리나는 ‘윤샘’ 윤홍준 수의사와 협업해 고양이의 올바른 수분 섭취와 건강 관리를 돕는 콘텐츠를 곧 선보인다.

 

브랜드 관계자는 “고양이의 신체적 특성을 고려해 체내 수분 유지를 돕고 수분 섭취를 개선하는 제품”이라며 “앞으로도 반려동물의 건강 증진은 물론 반려인의 고민까지 해결할 수 있는 제품들을 선보이겠다”고 말했다.

 

네슬레 퓨리나 펫케어는 130년 이상 기술력과 노하우를 축적한 글로벌 펫푸드 전문기업이다. 특히 고양이 먹거리 분야에서 세계 판매 1위를 기록 중이다.

 

박재림 기자 jamie@segye.com



