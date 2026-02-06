서울 전역 방탄소년단으로 물든다…“문화유산과 다양한 연출”

방탄소년단. 빅히트 뮤직 제공

서울 전역이 그룹 방탄소년단(BTS)으로 물들 예정이다. 정규 5집 ‘아리랑(ARIRANG)’ 발매를 기념해 광화문 광장에서 열리는 ‘BTS 컴백 라이브: 아리랑’에 이어 또 하나의 대형 프로젝트가 예고됐다.

6일 소속사 빅히트 뮤직에 따르면 방탄소년단은 아리랑 발매 당일인 3월20일부터 4월12일까지 ‘BTS 더 시티 아리랑 서울(BTS THE CITY ARIRANG SEOUL)’을 개최한다.

더 시티 서울은 음악과 미디어를 결합한 체험형 콘텐츠로, 도시 경관과 어우러지는 다양한 설치 연출이 서울 곳곳에서 펼쳐진다. 방탄소년단 신보 발매 당일 숭례문과 서울타워(구 남산타워) 등 서울을 대표하는 주요 랜드마크가 미디어 파사드로 물든다.

BTS 더 시티 아리랑 서울 이미지. 빅히트 뮤직 제공

빅히트 뮤직은 “숭례문 같은 문화유산에 현대적인 미디어 표현을 더해 전통과 현재가 공존하는 상징적 장면을 완성하게 된다. 이는 우리 문화유산의 가치가 전 세계에 재조명되는 계기가 될 전망”이라고 말했다.

여의도 한강공원에서는 같은 달 22일까지 방탄소년단의 음악을 함께 공유하고 감상하는 콘셉트의 라운지형 프로그램이 준비된다. 이어 4월 중 서울 도심의 돌담과 계단, 가로수 등이 전시 공간처럼 꾸며지며, 방탄소년단의 노래 가사가 빛과 영상을 활용한 미디어 연출로 수를 놓는다.

빅히트 뮤직은 “더 시티 서울 기간 동안 서울을 찾는 관광객과 시민 모두 새로운 방식으로 문화와 예술을 경험하고 방탄소년단의 컴백을 입체적으로 즐길 수 있도록 서울시와 협업해 프로그램을 구성했다”며 “F&B, 모빌리티 등 다양한 분야와 연계된 파트너십 행사도 마련한다”고 기대를 당부했다.

