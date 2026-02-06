밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 코리아하우스 개관

2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 기간 스포츠 외교와 K-컬처 홍보의 장으로 활용될 코리아하우스가 문을 열었다.

밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 코리아하우스는 5일(현지 시간) 밀라노 시내 중심부의 역사적인 건축·문화공간인 빌라 네키 캄필리오(Villa Necchi Campiglio)에서 공식 개관했다.

개관식에는 최휘영 문화체육관광부 장관과 유승민 대한체육회장, 반기문 전 국제올림픽위원회(IOC) 윤리위원장, 최태호 주밀라노 총영사, 김나미 대한체육회 사무총장, 이수경 선수단장, 노희영 코리아하우스 단장 등 내외빈 130여명이 참석했다.

대한체육회와 문체부는 2004년 아테네 올림픽부터 코리아하우스를 운영하고 있다.

코리아하우스가 조성된 빌라 네키 캄필리오는 1930년대에 설계됐으며 밀라노 시민과 관광객에 사랑받는 명소다. 영화 촬영지로도 널리 알려져 있다.

올림픽 기간 코리아하우스는 스포츠 외교와 교류의 거점이자 다채로운 한국 문화 홍보의 장으로 활용된다.

저택은 스포츠 외교를 위한 고위직 접견과 만찬 행사 공간으로 쓰인다.

야외 테니스 코트에는 전 세계에서 인기를 얻고 있는 K-컬처를 알리는 공간이 마련됐다. 이곳에서는 한국의 음식과 뷰티, 영화, 음악, 드라마 등을 체험할 수 있다.

'밀라노에서 떠나는 한국으로의 여행'을 주제로 아이돌 화장법과 헤어스타일 체험, K-팝 수업 등을 진행한다.

한국 문화를 주제로 제작해 전 세계적으로 선풍적인 인기를 끈 넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'의 5개 주제 아래 현대적으로 재해석한 한국 문화 유산 96종도 전시된다.

아울러 한복 패션쇼와 전통놀이 체험, 한국 선수단 단체 응원전 등도 펼쳐진다.

CJ와 비비고, 네이버, 카스, 한국관광공사, 국립박물관문화재단, 한국공예디자인문화진흥원 등이 K-콘텐츠를 제공한다.

코리아하우스 지하에는 선수단 휴식 공간도 마련됐으며 선수단복도 홍보존에 전시했다.

대한체육회는 설날 당일인 17일에는 '한국의 날' 행사를 열어 설날과 세배 문화를 접목한 프로그램을 운영한다.

대회 폐막일인 22일 한국 선수단 해단식도 코리아하우스에서 열린다.

코리아하우스는 누리집 사전 예약과 현장 신청을 통해 누구나 방문할 수 있으며 이번 동계올림픽 폐막일인 22일까지 운영된다.

