김승수, 유부남·성 정체성 해명 “정색하더라…여자 좋아해”

배우 김승수가 유부남, 성 정체성 루머에 대해 해명했다.

김승수는 지난 5일 KBS 2TV ‘옥탑방의 문제아들’에 출연해 자신을 둘러싼 오해에 대해 언급했다.

그는 “예능을 하고 나면서부터 혼자 사는 모습을 보여드리니까 괜찮아졌는데 전에는 99% 유부남으로 오해했다”고 말했다.

이어 “술자리에 지인 여사친들이 합석할 때도 있었는데 소개팅 분위기가 조성되면 바로 여자 분들이 정색했다. 유부남인 줄 오해했던 거였다. 저도 되게 민망했다”고 일화를 공개했다.

이어서 MC 홍진경이 “성정체성에 대한 이야기도 있던데”라고 말을 꺼내자 발끈하기도.

김승수는 “여기서 확실히 말하겠다. 혼자 오래 있다 보니까 다양한 생각을 하시는 분 중에 한 남성 팬이 보낸 편지에 ‘형, 저는 형의 마음을 알아요. 저한테만 털어놓으셔도 돼요’라고 혹시 커밍아웃할 생각 있냐고 하더라”라며 “절대 아니다. 전 세상에서 여자가 제일 좋다”고 강조해 웃음을 자아냈다.

