아이브, 3월 ♥다이브 만난다…정규 2집→팬콘 열기 쭉

MZ 워너비 아이콘 아이브(IVE: 안유진·가을·레이·장원영·리즈·이서)가 네 번째 팬 콘서트 개최를 예고해 팬들의 기대감을 높인다.

6일 소속사 스타쉽엔터테인먼트에 따르면 최근 아이브 공식 SNS에 ‘2026 아이브 네 번째 팬 콘서트 - 다이브 인투 아이브(2026 IVE THE 4TH FAN CONCERT DIVE into IVE)’ 개최 소식과 함께 포스터를 전격 공개했다.

공개된 포스터에 따르면 아이브는 오는 3월21일과 22일 양일간 인천 인스파이어 아레나에서 팬 콘서트 다이브 인투 아이브를 개최하고 다이브(공식 팬클럽명)들과 만날 예정이다. 22일에는 오프라인 공연과 동시에 글로벌 송출 플랫폼 비욘드 라이브(Beyond LIVE)를 통한 온라인 유료 생중계를 진행한다.

포스터 속 아이브는 푸른 바닷속을 배경으로 우아한 드레스를 입고 신비로운 매력을 발산하며, 마치 동화 속 주인공이 현실로 나타난 듯한 몽환적인 분위기를 자아낸다.

포스터 공개와 함께 “아이브가 이끄는 항해에 다이브를 초대합니다. 지금부터 아이브의 세계로 향하는 여정을 함께 떠나볼까요?”라는 메시지로 팬 콘서트의 개최를 알린 아이브는 이들만의 독보적인 콘셉트와 다채로운 구성을 통해 팬들에게 잊지 못할 추억을 선사할 것으로 기대를 모은다.

공연명 다이브 인투 아이브는 팀의 시그니처 구호를 전면에 내세워 아이브와 다이브가 하나로 연결되는 서사를 강조했다. 특히 오는 23일 두 번째 정규 앨범 ‘REVIVE+(리바이브 플러스)’ 발매를 앞두고 있는 만큼 한층 풍성해진 세트리스트는 물론 더욱 많은 팬들과 함께할 수 있는 뜻깊은 축제의 장이 될 전망이다.

다이브 인투 아이브의 티켓 예매는 NOL티켓에서 진행된다. 오는 11일 오후 8시부터 팬클럽 선예매가 시작되며, 이어 13일 오후 8시에는 일반 예매 티켓이 오픈될 예정이다. 휠체어석 예매는 오는 16일 오전10시부터 예매가 가능하다.

한편 아이브는 정규 2집 발매에 앞서 오는 9일 오후 6시 선공개곡 ‘BANG BANG(뱅뱅)’을 공개한다. 중독성 있는 음원 일부를 담은 챌린지 영상을 비롯해 완성도 높은 콘텐츠들을 순차적으로 공개하며 컴백 열기를 끌어올리고 있다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

