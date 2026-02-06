연예계는 지금 ‘핑크빛’…하정우♥차정원→유선호♥신은수

하정우, 차정원 = 뉴시스

연예계에 연이은 열애 소식이 전해지며 따뜻한 기운을 더하고 있다. 중견 배우부터 풋풋한 20대 배우들까지, 다양한 세대의 스타 커플이 공개 연애를 시작하며 대중의 관심을 한몸에 받고 있다. 작품과 인연, 그리고 일상 속에서 자연스럽게 사랑을 키워온 이들의 이야기가 연예계를 핑크빛으로 물들이는 중이다.

6일 연예계에 따르면 배우 하정우와 차정원이 최근 열애를 인정했다. 하정우 소속사 워크하우스컴퍼니와 차정원 소속사 사람엔터테인먼트는 “두 사람이 교제 중”이라고 밝혔다. 다만 일부 매체에서 보도된 ‘7월 결혼설’에 대해서는 선을 그었다. 양측은 “결혼을 생각하고 있는 건 맞지만, 구체적인 시점은 정해지지 않았다”고 전하며 신중한 입장을 전했다.

두 사람은 2020년 처음 인연을 맺은 뒤 지인으로 지내다 연인 관계로 발전한 것으로 알려졌다. 1978년생인 하정우는 배우이자 감독으로 활발한 활동을 이어가고 있다. 지난해 12월 영화 ‘윗집 사람들’을 통해 연출과 주연을 동시에 맡아 화제를 모았으며, 올해는 tvN 새 드라마 ‘대한민국에서 건물주 되는 법’으로 안방극장에 복귀할 예정이다. 하정우가 TV 드라마에 출연하는 것은 2007년 ‘히트’ 이후 약 20년 만이다. 1989년생인 차정원은 2012년 영화 ‘무서운 이야기’로 데뷔한 뒤 꾸준히 연기 활동을 이어오며 자신만의 필모그래피를 쌓아왔다.

또 다른 배우 커플의 탄생도 눈길을 끈다. 배나라와 한재아는 지난달 30일 열애 사실을 인정하며 화제를 모았다. 배나라 소속사 YY엔터테인먼트와 한재아 소속사 빅보스엔터테인먼트는 “연인 관계가 맞다. 예쁘게 잘 만나고 있다”고 전했다. 1991년생 배나라와 1992년생 한재아는 한 살 차이의 연상연하 커플로, 뮤지컬 ‘그리스’, ‘집들이 콘서트’, ‘라파치니의 정원’ 등 여러 작품에서 함께 호흡을 맞추며 인연을 이어온 것으로 알려졌다. 무대 위에서 쌓은 신뢰가 자연스럽게 사랑으로 이어졌다는 점에서 팬들의 응원이 이어지고 있다.

핑크빛 소식은 여기서 그치지 않았다. 배우 유선호와 신은수 역시 열애를 인정하며 또 하나의 풋풋한 커플 탄생을 알렸다. 양측 소속사는 “열애 중”이라며 관련 보도에 빠르게 입장을 밝혔다. 두 사람은 약 3개월 전 지인 모임을 통해 처음 알게 된 뒤 자연스럽게 연인 관계로 발전한 것으로 전해졌다. 2002년생 동갑내기인 유선호와 신은수는 작품에서 직접 호흡을 맞춘 적은 없지만, 또래다운 편안함 속에서 사랑을 키워가고 있다는 후문이다.

이처럼 연이어 전해지는 연예계의 열애 소식은 대중에게 소소한 설렘과 응원의 메시지를 안기고 있다. 각자의 자리에서 묵묵히 활동을 이어오던 배우들이 공개적으로 사랑을 고백한 만큼, 앞으로 이들이 보여줄 연기와 행보에도 더욱 관심이 쏠리고 있다.

