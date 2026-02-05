핑크빛은 어디로…‘환연3’ 창진·유정, 언팔 후 사진 삭제에 결별 의혹

사진= 유튜브 채널 ‘헤이유정’ 화면 캡처

티빙 오리지널 연애 리얼리티 환승연애3를 통해 ‘현커(현실 커플)’로 큰 관심을 받았던 최창진과 이유정 커플이 결별설에 휩싸였다.

두 사람은 2023년 공개된 ‘환승연애3’에 출연한 인연으로 주목받았다. 과거 연인이었던 이들은 프로그램 말미 서로를 최종 선택하며 재결합에 성공했고, 방송 이후에도 실제 연인 관계를 이어가며 화제를 모았다.

이후 2024년 4월부터는 나란히 ‘럽스타그램’을 시작했다. 개인 SNS를 통해 커플 사진을 연이어 공개하며 다정한 모습을 드러냈고, 이유정의 개인 유튜브 채널 ‘헤이유정 YUJUNG’에도 최창진이 출연해 연애 근황을 공유하며 설렘을 이어왔다.

그러나 최근 두 사람의 SNS 변화가 포착되며 결별설이 불거졌다. 서로의 계정을 언팔로우한 데 이어, 게시돼 있던 커플 사진이 모두 삭제된 사실이 알려지며 팬들의 궁금증이 커진 상황이다.

다만 실제로 두 사람이 결별했는지에 대해서는 아직 명확한 입장이 전해지지 않았다. 이유정의 유튜브 채널 ‘헤이유정’에는 두 사람이 함께 출연한 영상 콘텐츠가 현재까지 그대로 남아 있는 상태다.

한편 ‘환승연애’ 시리즈는 다양한 사연으로 이별한 커플들이 한 공간에서 과거의 관계를 돌아보고 새로운 인연을 마주하는 과정을 담은 연애 리얼리티 프로그램이다. 해당 시리즈는 지난해 10월 시즌4가 공개되며 꾸준한 인기를 이어가고 있다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

