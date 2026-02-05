강수지, 6개월 만에 확 달라진 얼굴…비결은?

사진= 유튜브 채널 ‘강수지TV 살며사랑하며배우며’ 화면 캡처

가수 강수지가 약 6개월 만에 근황을 전하며 달라진 외모의 이유를 솔직하게 밝혔다.

강수지는 지난 2월 5일 자신의 유튜브 채널 ‘강수지TV 살며사랑하며배우며’를 통해 지난해 8월 이후 처음으로 모습을 드러냈다. 영상에서 그는 그동안의 일상을 전하며 “그동안 바쁘게 지냈다. 딸 비비아나가 유학 생활, 대학을 마치고 졸업을 했다. 그 동안 저도 파리에 잠시 다녀왔다”고 근황을 전했다.

오랜만에 모습을 본 시청자들로부터 “안 본 사이에 달라졌다”는 반응이 나오자, 강수지는 “얼굴 좋아졌다는 소리를 들었다”라며 웃음을 보였다. 그는 “맨날 똑같이 화장했는데, 뭐가 좋아졌나 생각했는데, 좋아지긴 했나보다”라고 덧붙였다.

특히 혈색이 좋아 보인다는 말에 강수지는 그 이유를 수면에서 찾았다. 그는 “비결이 있다. 잘 자게 됐다”라며 “뭐 하나 생각을 깊게 하면 잠을 설치는데, 요즘은 잠을 잘 자게 돼서, 그게 비결이 아니었을까 생각한다”고 설명했다.

강수지는 갱년기를 겪으며 힘들었던 불면의 시간을 떠올리기도 했다. 그는 “한동안 밤이 오는 게 너무 무서웠다. ‘자야지, 자야지’ 하면 더 잠이 안 온다”라며 “갱년기 여성분들은 다 아실 거다. 갱년기가 되면 잠이 잘 안 와서 힘들어 하신다”고 공감했다.

이어 “불면증 때문에 힘들어 하시는데, 겪어보지 않으면 모른다. 몸은 천근만근인데 새벽 내내 아무리 누워있어도 눈이 말똥말똥하다”고 토로했다. 그러면서 “옆에선 남편은 잘 자고 있는데 부러우면서도 잠을 못 자서 피부도 안 좋아지고 예민해지니까 화도 잘 낸다”고 솔직한 심정을 털어놨다.

한편 강수지는 2001년 결혼해 2003년 딸 비비아나를 출산했으나 2006년 이혼했다. 이후 방송인 김국진과 2018년 재혼해 현재 함께 생활하고 있다.

<세계일보>

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]