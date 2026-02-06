‘스프링피버→우주를줄게→미쓰홍’…‘드라마 왕국’ tvN, 일주일 내내 승승장구

‘드라마 왕국’ tvN의 기세가 연초부터 매섭다. 월화드라마, 토일드라마가 안방극장 공략에 성공하며 확고하게 자리를 지키는 가운데 부활한 수목드라마까지 순조로운 출발을 예고했다. 일주일 내내 드라마로만 다양한 시청자층을 포섭하는 셈이라 기대가 더욱 크다.

가장 먼저 지난달 5일 선보인 월화드라마 ‘스프링 피버’는 점차 입소문을 타며 시청률 상승 곡선을 그리고 있다. 찬바람 쌩쌩부는 교사 윤봄(이주빈)과 불타는 심장을 가진 남자 선재규(안보현)의 얼어붙은 마음도 녹일 핑크빛 로맨스다.

안보현은 유쾌하고 설레는 로맨스부터 엉뚱한 코미디, 조카를 향한 애틋하고도 특별한 부성애까지 선재규의 다채로운 얼굴을 완성해 나가고 있다. 이주빈 또한 코믹과 멜로를 자유자재로 오가는 유연함으로 극의 몰입을 이끌며 중심을 단단히 잡고 있다는 평가다.

주연 배우 활약에 힘입어 드라마 최근 회차는 닐슨코리아 유료플랫폼 전국 기준 평균 5.5%, 최고 6.4%, 수도권 기준 5.3%, 최고 6.3%로 가구 시청률 자체 최고를 기록했다. tvN 타깃 남녀 2049 시청률 역시 전국과 수도권 모두 지상파를 포함한 전채널 동시간대 1위를 차지, 시청자들의 꾸준한 지지를 받으며 순항 중이다.

2회만을 남겨둔 상황에서 방영 4주 차 기준 누적 4억 1000만 뷰를 기록하며 2025년 이후 방영된 tvN 월화드라마 가운데 최고 수준의 성과를 나타내고 있다. 그중 역대 tvN 시청률 1위 작품인 ‘눈물의 여왕’ 이후 처음으로 천만 뷰를 돌파한 쇼츠가 방송 기간 중 발생했다는 점만으로도 작품을 향한 열띤 관심과 사랑을 입증했다.

지난달 17일 첫 방송한 ‘언더커버 미쓰홍’은 주연 박신혜의 활약에 힘입어 승승장구 중이다. 최근 회차는 전국 기준 평균 8.0%, 최고 9.2%, 수도권 기준 8.7%, 최고 10.4%로 가구 시청률 자체 최고를 경신했다. tvN 타깃 남녀 2049 시청률 역시 전국 가구 평균 3.0%, 최고 3.4%, 수도권 가구 3.1%, 최고 3.6%로 지상파를 포함한 전채널에서 동시간대 1위에 이름을 올렸다.

또한 넷플릭스 공식 사이트 투둠에서 집계한 넷플릭스 톱 10에 따르면 넷플릭스 비영어권 쇼 부문 5위에 등극하며 상승세를 보였고, 대한민국, 홍콩, 베트남 등을 포함한 9개국에서 톱10에 랭크되며 글로벌 화제성을 입증했다. 또한 굿데이터코퍼레이션 공식 플랫폼인 펀덱스(FUNdex)가 발표한 2월 1주차 결과에 따르면 TV드라마 부문에서는 1위를 차지하며 2주 연속 화제성 1위에 올랐다.

드라마는 1990년대 세기말, 30대 엘리트 증권감독관 홍금보가 수상한 자금의 흐름이 포착된 증권사에 20살 말단 사원으로 위장취업하며 벌어지는 좌충우돌 레트로 오피스 코미디다.

흥행 보증 수표 배우로 불리는 박신혜의 전방위 활약이 흥행을 견인하고 있다. 카리스마 넘치는 서른다섯 살 증권감독관과 톡 쏘는 스무 살 말단 사원의 간극을 유려하게 오가는 연기 변주는 매회 시청자를 감탄하게 만든다. 극 중 홍금보(박신혜 분)를 중심으로 복잡하게 얽힌 등장 인물들과의 다채로운 케미스트리까지 설득력 있게 그려내며 몰입감을 더하고 있다.

햇수로 3년 만에 부활한 수목드라마 ’우주를 줄게’도 순조롭다. 첫 방송 시청률은 1.894%지만 청춘 배우들의 로맨스물인 만큼 높은 시청률을 기대하긴 어려운 게 사실이다. 온라인 커뮤니티와 SNS를 통한 입소문이 관건이다.

작품은 첫 만남부터 꼬인 사돈남녀가 하루아침에 20개월 조카 '우주'를 키우게 되면서 벌어지는 좌충우돌 동거 로맨스다. 첫 방송 이후 온라인상에서는 드라마를 향한 호평이 주를 이루고 있다.

배인혁과 노정의의 ‘로코력 만렙’ 케미스트리와 코믹 티키타카는 기대 이상이라는 평가다. 까칠하지만 남모를 상처가 있는 선태형을 변화무쌍하게 그려낸 배인혁은 진지함과 유쾌함을 넘나드는 연기로 눈길을 끌었다. 열혈 취업준비생 우현진 캐릭터에 공감대를 높인 노정의의 세밀한 열연에도 호평이 쏟아졌다. 여기에 선태형과 우현진의 형과 언니이자, 선우주의 부모로 특별출연한 하준, 박지현의 활약도 극의 몰입도를 높이며 빛을 발했다.

