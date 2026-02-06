믹순, 틱톡 UK ‘Beauty Crush London’서 K-뷰티 대표로 패널 토크 진행

사진=믹순(mixsoon)

K-beauty 대표 스킨케어 브랜드 믹순(mixsoon)이 영국 틱톡 무대에서 K-뷰티 대표 사례로 주목받았다고 6일 밝혔다.

브랜드에 따르면 믹순(mixsoon)은 지난 1월 23일(현지시간) 런던 쇼어디치에서 열린 틱톡 UK 글로벌 오프라인 행사 Beauty Crush London에 참여해 TikTok Shop을 중심으로 한 발견형 커머스(Discovery Commerce) 운영 인사이트를 공유했다.

행사 메인 무대 패널 토크에서 믹순은 K-뷰티 브랜드 대표로 참여했다. 믹순(mixsoon)의 이지윤 글로벌 틱톡샵 그로스 리드는 “틱톡샵은 단순한 판매 채널이 아닌 콘텐츠·커뮤니티·커머스가 결합된 새로운 커머스 생태계”라고 강조했다.

이어 믹순(mixsoon)의 실제 운영 사례를 바탕으로 ▲UGC 성과를 매출로 검증하며 학습하는 구조 ▲‘글래스 스킨’ 기반 루틴형 콘텐츠의 빠른 구매 전환 ▲크리에이터가 셀러 크리에이터로 확장되는 구조가 영국 내 K-뷰티 성장의 핵심이라고 설명했다. 이는 조회수 중심의 바이럴을 넘어 실질 매출과 브랜드 성장을 동시에 만드는 틱톡샵의 강점을 보여주는 사례로 받아들여졌다는 것이 브랜드 측 설명이다.

현장 브랜드 부스에서도 믹순(mixsoon)에 대한 반응은 뚜렷했다. 믹순(mixsoon) 부스에서는 브랜드 철학을 중심으로 성분·사용법·루틴을 연결한 설명이 제공됐으며 크리에이터와 현지 미디어 관계자들이 직접 제품을 테스트하며 질감과 흡수력, 저자극 사용감에 높은 관심을 보였다.

특히 콩에센스, 콩선세럼 체험 이후 단일 제품 소개보다 피부 고민별 루틴 구성에 대한 질문이 이어졌다는 점이 인상적이었다. 이는 영국 시장에서도 믹순(mixsoon)의 ‘루틴 중심 스킨케어’ 접근이 명확하게 인지되고 있음을 보여준다. 더불어 성분 중심 철학과 환경·사회 단체 후원 등 브랜드 가치 스토리가 신뢰도 형성에 긍정적으로 작용했다는 평가도 확인됐다.

믹순(mixsoon)은 원료 기반 스토리텔링과 루틴형 콘텐츠를 통해 글로벌 소비자 접점을 확장해 왔다. 이번 ‘Beauty Crush London’ 참여는 틱톡샵을 핵심 성장 채널로 삼은 믹순(mixsoon)의 글로벌 전략이 영국 시장에서도 유효하다는 점을 공식적으로 입증한 자리였다고 브랜드 측은 전했다.

믹순(mixsoon)은 앞으로도 다양한 시도와 루트를 통해 K-뷰티 대표 사례를 지속적으로 만들어갈 계획이라는 포부를 밝혔다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

