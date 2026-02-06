[한강로 컷] 엔하이픈, 개성 돋보이는 세련된 공항패션으로 시선 강탈

그룹 엔하이픈. 자료=프라다(PRADA) 제공

그룹 엔하이픈(ENHYPEN)이 해외 일정을 위해 인천국제공항을 통해 대만 타이베이로 출국했다.

이날 엔하이픈은 블랙을 중심으로 한 감각적인 무채색 컬러 팔레트와 데님을 믹스한 스타일링을 선보여 정제된 무드 속에 멤버별 개성이 돋보이는 세련된 공항패션으로 시선을 사로잡았다.

그룹 엔하이픈 희승. 자료=프라다(PRADA) 제공

희승은 블랙 가죽 재킷에 카키 니트와 네이비 팬츠를 매치하고, 네이비 스피드록 메쉬 스니커즈와 버클 백으로 세련된 공항룩을 연출했다.

그룹 엔하이픈 정원. 자료=프라다(PRADA) 제공

정원은 블랙 데님 재킷과 화이트 팬츠 조합에 그레이 캐시미어 집업, 그리고 백팩으로 미니멀한 룩에 변주를 주었다.

그룹 엔하이픈 선우. 자료=프라다(PRADA) 제공

선우는 빈티지 워싱이 돋보이는 블루종 데님 자켓과 팬츠, 차콜 티셔츠로 모던한 분위기를 연출했다.

그룹 엔하이픈 제이. 자료=프라다(PRADA) 제공

제이는 네이비 라프리마 자켓과 팬츠, 그레이 니트로 클래식한 톤을 강조하고, 가죽 숄더백으로 트렌디한 포인트를 더했다.

그룹 엔하이픈 제이크. 자료=프라다(PRADA) 제공

제이크는 베이지 라프리마 자켓과 팬츠, 블랙 셔츠에 리나일론 백팩을 더해 부드럽고 캐주얼한 룩을 완성했으며,

그룹 엔하이픈 니키. 자료=프라다(PRADA) 제공

니키는 데님 자켓과 팬츠, 블랙 익스플로어 숄더백, 그리고 모두 스피드록 스니커즈를 매치해 완성도 높은 출국 패션을 선보였다.

김용학 기자 yhkim@sportsworldi.com

