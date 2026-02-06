[한강로 컷] 엔하이픈, 개성 돋보이는 세련된 공항패션으로 시선 강탈

그룹 엔하이픈(ENHYPEN)이 해외 일정을 위해 인천국제공항을 통해 대만 타이베이로 출국했다.
이날 엔하이픈은 블랙을 중심으로 한 감각적인 무채색 컬러 팔레트와 데님을 믹스한 스타일링을 선보여 정제된 무드 속에 멤버별 개성이 돋보이는 세련된 공항패션으로 시선을 사로잡았다.
희승은 블랙 가죽 재킷에 카키 니트와 네이비 팬츠를 매치하고, 네이비 스피드록 메쉬 스니커즈와 버클 백으로 세련된 공항룩을 연출했다.
정원은 블랙 데님 재킷과 화이트 팬츠 조합에 그레이 캐시미어 집업, 그리고 백팩으로 미니멀한 룩에 변주를 주었다.
선우는 빈티지 워싱이 돋보이는 블루종 데님 자켓과 팬츠, 차콜 티셔츠로 모던한 분위기를 연출했다.
제이는 네이비 라프리마 자켓과 팬츠, 그레이 니트로 클래식한 톤을 강조하고, 가죽 숄더백으로 트렌디한 포인트를 더했다.
제이크는 베이지 라프리마 자켓과 팬츠, 블랙 셔츠에 리나일론 백팩을 더해 부드럽고 캐주얼한 룩을 완성했으며,
니키는 데님 자켓과 팬츠, 블랙 익스플로어 숄더백, 그리고 모두 스피드록 스니커즈를 매치해 완성도 높은 출국 패션을 선보였다.
