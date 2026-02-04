[질롱 토크박스] 달라진 팀, 수장도 미소 짓는다 “우리 선수층, 든든하다니까요”

사진=KT 위즈 제공

“엔트리 짜는 게 쉽진 않겠어요.”

1년 사이 크게 두터워진 뎁스에 고민이 깊어진다. 호주 질롱에서 1차 스프링캠프 일정을 소화 중인 프로야구 KT의 이강철 감독은 연일 선수들의 훈련을 지켜보며 벌써부터 시뮬레이션을 그려나가고 있다.

이번 캠프엔 주전급 신입생들이 여럿 합류했다. 이 감독도 “완전 물량전이다. 선수들이 많으니까 생각도 깊어질 수밖에 없다”고 미소 가득한 하소연을 할 정도다.

단순 주전, 백업을 나누는 것을 넘어 개막 엔트리를 짜는 것도 심사숙고의 영역이다. 투수는 물론, 타자까지 한 명 한 명의 장점이 매 순간 눈 앞에 어른거린다.

“우리가 앞으로 어떻게 교체를 가져가고, 경기 후반 운영을 어떻게 해야 제일 효과적일까 생각해야 한다”고 운을 뗀 이 감독은 “타격과 수비, 주루를 또 이렇게 나눠버리면 장점들이 저마다 하나씩 있는 선수들이 있지 않나. 이렇게 보면 다 필요한 것 같다”고 설명했다.

이 가운데 대표적인 예가 내야다. 발이 빠른 건 권동진이다. 오윤석과 장준원의 경우 각각 1·2루, 유격수 수비가 가장 안정적이다. 대타 자원에선 문상철을 빼놓을 수 없다.

이렇듯 선수들의 장점을 차례로 쏟아놓은 수장은 “이전까진 할 수 없었던 고민이기도 하다. 팀이 많이 바뀌었고, 뎁스가 엄청 굵어졌다. 사실 한 시즌을 소화할 때 생길 수 있는 변수가 너무 많다. 다 있어야 한다”고 강조했다.

