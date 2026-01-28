진태현 “유산 후 감정 숨겼다”…♥박시은 향한 미안함 고백

사진= tvN STORY ‘남겨서 뭐하게’ 방송 화면 캡처

배우 진태현이 아내 박시은과 함께 겪어온 아픔과 이를 견뎌낸 시간을 솔직하게 털어놨다.

28일 방송된 tvN STORY 예능 남겨서 뭐하게에는 진태현이 출연해 자신의 건강 상태와 가족사를 담담히 전했다. 이날 그는 투병 사실을 처음 공개하며 “갑상선암이었다”라고 밝혔다. 이어 “병을 알기 전까진 증상을 몰랐다. 확진 후 생각해 보니 2~3년 전부터 많이 피곤했던 것 같다. 오후 2~3시만 돼도 빨리 방전되는 것 같고”라고 당시를 돌아봤다.

건강검진을 받게 된 계기에 대해서도 언급했다. 진태현은 “그전에 건강 검진 받았을 거 아니냐”는 질문에 “2025년 4월에 건강 검진을 처음 받았다”라고 답하며, 45년 만에 처음으로 검진을 받았다고 고백했다. 그는 “제가 그런 데 관심이 없고, 제 몸을 들여다보면 걱정이 많아지는 게 싫었다. 근데 아내가 결혼 10주년이니까 해보라고 해서 아내 덕분에 알게 됐다”라고 전했다.

진단 당시 상황도 생생하게 전해졌다. 그는 “건강 검진 한 날, 이미 초음파 검진 때 상급 병원을 알려줄 정도였다. 며칠 후 전화로 확진 판정을 받았다. 제 옆에서 아내가 같이 듣고는 너무 놀랐다”고 말했다.

진태현은 과거 박시은의 유산 이후 겪었던 감정도 털어놨다. 그는 딸을 떠나보낸 뒤 2~3년 동안 슬픔을 드러내지 않았다고 밝히며 “딸을 하늘나라 보내고 2~3년 동안 어디서 표현을 안 했다. 아내가 힘들까봐”라고 말했다. 이어 “아내는 제가 그걸 표현을 못한 것 때문인 게 아닐까 생각하더라. 앞에서 운 적도 없고, 슬퍼한 적도 없고 아내 뒷바라지만 했는데, 아내가 너무 미안해하더라”라며 서로를 향한 마음을 전했다.

또한 그는 박세리에게 받은 위로도 잊지 않았다. 진태현은 “우리 태은이 하늘나라 갔을 때 박세리 누나가 SNS에서 하트를 눌러주셨다. 그때 너무 감사했다”라며 고마움을 표현했다. 이에 박세리는 눈물을 보이며 “난 사실 티 안 나는 줄 알았다”고 답했다.

사랑꾼이라는 평가에 대해 진태현은 “보고 자란 건 아니다. 스스로 어릴 때부터 결혼하면 이렇게 해야겠단 마음을 계속 먹었다”라고 밝혔다. 러닝메이트 역시 아내라고 말하며 “고맙게도 아내가 저한테 맞춰주는 것 같다”라고 애정을 드러냈다.

그는 아내의 임신 과정과 관련해서도 진솔한 고백을 이어갔다. 진태현은 “아내가 임신했을 때 어려움이 있었다. 그전에도 유산을 두 번 정도 했다”라며 “이번엔 만삭으로 가니까 당연히 태어날 거라 생각하고, 아내와 아이한테 약속했다. 아내가 (출산에) 완주했으니까 난 마라톤 완주를 하겠다고”라고 말했다.

이어 그는 “아이가 떠나고 나선 안 하려고 하다가 아내한테 다시 희망을 줘야 하니까 계속했다”라며 “요즘 너무 좋다. 나가서 하늘 보면 생각나고”라고 전했다. 그러면서 “마라톤할 때 함께 뛰는 느낌으로 뛴다”라고 덧붙이며 깊은 진심을 전했다.

