아이돌 닮은 미모…‘슈돌’서 드러난 KCM 아내 미모에 감탄 폭발

사진= KBS2 ‘슈퍼맨이 돌아왔다’ 방송 화면 캡처

가수 KCM의 아내가 KBS2 예능 슈퍼맨이 돌아왔다를 통해 처음 공개됐다.

28일 방송된 ‘슈퍼맨이 돌아왔다’에서는 KCM의 가족 이야기가 전파를 탔다. 이날 방송에서 처음 모습을 드러낸 KCM의 아내는 긴 생머리와 청순한 눈웃음이 돋보이는 미모로 스튜디오의 시선을 단숨에 사로잡았다. 이를 본 김종민과 랄랄은 연신 감탄을 쏟아냈다. 김종민은 “와, KCM이 숨겨 놓은 이유가 있었네! 쟤 어떻게 만났대?”라며 놀라움을 드러냈고, 랄랄 역시 “너무 아름다우시다”라며 감탄했다.

그러나 이날 방송에서는 KCM이 13년간 혼인 사실을 공개하지 못했던 이유도 함께 전해졌다. 그는 연대 보증으로 인한 빚 문제로 독촉 전화를 받는 상황에서, 아내와 큰딸에게 가해질 수 있는 부담과 압박을 우려해 결혼 사실을 밝히지 못했다고 고백했다. 이로 인해 혼인 신고조차 하지 못한 채 긴 시간을 보내야 했다는 설명이다.

사진= KBS2 ‘슈퍼맨이 돌아왔다’ 방송 화면 캡처

KCM은 그동안의 시간을 떠올리며 “그때만 할 수 있는 추억을 많이 못 만들어줬다. 운동회, 졸업식, 아빠가 해 줘야 하는 걸 못 갔다. 애들 이야기를 하면 눈물이 저절로 난다”라며 결국 눈물을 보였다.

아내의 첫 공개와 함께 전해진 KCM의 진솔한 고백은 스튜디오뿐 아니라 시청자들에게도 깊은 여운을 남겼다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]