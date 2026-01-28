김단비, 8호 트리플더블-오니즈카, 커리어 하이에도…위성우 “지킬 힘이 떨어진다”

사진=WKBL 제공

트리플더블, 커리어 하이에도 승리의 마침표를 찍지 못했다.

우리은행은 28일 아산이순신체육관에서 끝난 BNK금융 2025~2026 여자프로농구 KB국민은행과의 홈경기에서 70-75로 패배했다. 우리은행은 9승 10패로 삼성생명과 공동 4위가 됐다.

막판 떨어진 뒷심이 아쉽다. 2쿼터 한 때 13점 차까지 달아났지만, 막판 KB의 파상공세를 이겨내지 못했다. 위성우 우리은행 감독은 “지킬 힘이 떨어진다. 초반에 10점 차 정도는 금방 따라잡힌다. 4쿼터에 강이슬에게 11점을 준 게 아쉽다”면서도 “생각보다 경기를 참 잘해줬다. 나쁘지 않은 경기를 한 것 같다”고 말했다.

김단비와 오니즈카 아야노의 활약이 두드러졌다. 김단비는 38분 27초를 뛰며 20점 10리바운드 11어시스트로 트리플더블을 기록했다. 개인 통산 8호다. 아야노는 40분 풀타임을 소화하며 28점을 올렸다. 커리어 하이다. 하지만 그 외 두 자릿수 득점을 기록한 선수는 없었다. 위 감독은 “사실 (이)명관이가 감기 몸살이라 제 컨디션이 아니었다. 역할을 해줘야 할 선수들이 몫을 다 못해주면 어려울 수밖에 없다”며 “다음 경기 잘 준비하겠다”고 전했다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]