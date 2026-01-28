흐름을 바꾼 강이슬의 3점슛 2방!..KB, 오니즈카 28P·김단비 트리플더블 지우고 75-70 승리

사진=WKBL

국가대표 슈터다운 임팩트다. 강이슬이 강력한 두 방으로 코트 위 공기를 바꿨다.

KB국민은행은 28일 아산이순신체육관에서 열린 BNK금융 2025~2026 여자프로농구 우리은행과의 원정경기에서 75-70으로 승리했다. 2위 KB는 12승 7패로 1위 하나은행과의 격차를 1.5경기로 줄였다. 반면 우리은행은 9승 10패로 삼성생명과 공동 4위가 됐다.

일등공신은 강이슬(15점 6리바운드)이다. 두 팀을 엎치락뒤치락 박빙 승부를 이어갔다. 우리은행은 김단비와 오니즈카 아야노가 맹활약했다. KB는 골밑의 중심을 잡은 박지수의 활약으로 응수했다. 하지만 벌어지지 않는 격차, 이때 강이슬이 나섰다. 64-65로 뒤지고 있던 경기 종료 4분여 전 사카이 사라의 패스를 받아 득점을 올렸다. 이어 호쾌한 3점슛 두 방을 꽂으며 70-67을 만들었다.

강이슬이 한 번 우리은행의 분위기를 꺾자 동료들이 흐름을 이어갔다. 양지수가 외곽슛을 꽂았고, 박지수가 골밑에서 득점했다. 김단비가 3점슛을 집어넣으며 추격에 나섰지만, 시간은 KB의 편이었다.

KB 박지수는 20점 16리바운드를 기록하며 더블더블을 완성했다. 허예은도 16점 6어시스트로 승리에 힘을 보탰다. 반면 우리은행은 김단비가 20점 10리바운드 11어시스트로 트리플더블을 완성했고, 오니즈카가 28점으로 커리어 하이를 작성했지만 KB를 넘지 못했다.

