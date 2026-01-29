김태호 사단, 예능 판 흔든다…‘두뇌 게임→해외 탐방기’ 론칭

김태호 PD 사단이 또 한 번 예능 판을 흔들 준비를 마쳤다. 새 예능 라인업이 공개되며 기대를 높이고 있다. 두뇌 게임물을 비롯해 해외 탐방기까지 장르를 넘나드는 프로그램의 론칭이 예고되면서 예비 시청자들의 호기심을 자극하고 있다.

29일 제작사 테오(TEO)에 따르면 이달부터 다음달에 걸쳐 데스게임:천만원을 걸어라, 미스터리 수사단2, 식덕후, 크레이지 투어 등 신규 콘텐츠를 선보인다.

◆‘두뇌를 쓰자’ 데스게임·미스터리 수사단2

앞서 전날 넷플릭스에서는 일일예능 데스게임이 새롭게 공개됐다. 데스게임은 매주 단 한 판으로 승부가 결정되는 1대1 뇌지컬 끝장 매치 서바이벌로, 정치와 연합을 배제하고 오직 두뇌로 승부를 겨루는 게임이다. 승자는 상금 1000만원을 획득하고 다음 경기로 진출해 상금을 누적할 수 있으며, 패자는 즉시 탈락하는 룰로 쫄깃한 긴장감을 선사한다.

이날 라인업에는 이세돌, 홍진호, 빠니보틀, 유리사, 세븐하이, 박성웅, 나폴리 맛피아(권성준 셰프), 펭수, 양나래 변호사 등 각 분야를 대표하는 출연진이 총출동해 서바이벌 마니아들의 관심을 받았다. 특히 e스포츠에서 활약 중인 박상현 캐스터와, 더 지니어스와 피의 게임 시리즈 등 다수의 서바이벌에서 우승하며 갓동민이라는 타이틀을 얻은 장동민이 해설위원으로 합류해 신선한 재미를 보여줬다.

과학적으로 설명할 수 없는 기묘한 사건들을 추적하고 해결하는 어드벤처 추리 예능 미스터리 수사단은 시즌2로 돌아온다. 2월 중 넷플릭스를 통해 공개되는 미스터리 수사단2에는 기존 멤버인 이용진, 존박, 혜리, 김도훈, 카리나에 이어 새로운 수사단원 가비가 합류한다.

시즌2는 탄탄한 세계관과 한층 업그레이드 된 설계와 장치 그리고 예측불허 미션으로 과몰입을 유발할 예정이다. 야외 로케이션 촬영으로 스케일을 키우며, 한층 박진감 넘치는 수사를 선보인다. 무엇보다 기묘한 사건을 해결해 나가는 수사단원들의 각양각색 캐릭터와 환상의 케미스트리가 기대를 모은다.

◆‘해외 탐방하자’ 식덕후·크레이지 투어

잠시 휴식기를 맞은 식덕후는 2월 중 TEO 유튜브에서 4회를 릴리즈할 예정이다. 지난 12일 첫 공개된 식덕후는 최강록 셰프가 일본의 식재료를 찾아 덕후처럼 파고드는 찐한 맛덕질 탐방기다. 일본 본토 최남단 가고시마현에서 시작해 가쓰오부시, 고구마 소주, 정어리 등 다양한 식재료를 최강록 특유의 엉뚱하고 덕후스러운 시선으로 여정을 이어가며 뜨거운 관심을 받고 있다.

특히 흑백요리사:요리 계급 전쟁 시즌2에서 재도전 끝에 우승이라는 서사를 쓴 최강록이 유일하게 고정 출연 중인 웹 예능이라는 점에서도 주목할 만하다. 느릿느릿한 템포를 살린 연출과 무해한 감성이 보는 이들의 마음을 사로잡으며 ‘장르가 최강록’이라는 반응도 잇따르고 있다. 가쓰오부시는 내 친구라는 제목으로 공개된 1회 영상은 무려 270만 뷰를 돌파했으며, 4회를 향한 기대감 역시 높아지고 있다.

기존 여행 예능 지구마불 세계여행의 세계관을 바탕으로 한 스핀오프 예능도 출격을 앞두고 있다. 2월 첫 방송되는 ENA 크레이지 투어는 오직 크레이지한 경험만을 찾아 떠나는 여행 예능이다. 도파민과 스릴에 굶주린 4인 비(정지훈), 김무열, 빠니보틀, 이승훈(WINNER)이 전 세계 곳곳에 숨어 있는 크레이지한 장소의 액티비티와 미션에 도전하며 강렬한 카타르시스를 선사한다.

액티비티와 도전에 진심인 모습으로 도파민보틀이라는 별명을 얻은 빠니보틀은 스핀오프를 잇는 연결고리로 활약할 예정이다. 도전을 마다하지 않는 비와 첫 예능 도전에 나선 김무열의 절친 케미, 여기에 솔직하고 당찬 이미지의 막내 이승훈이 합류하며 기대감을 한층 높인다. 4인의 브로맨스와 의기투합을 통해 새로운 도파민을 선사할 것으로 기대된다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]