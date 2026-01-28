“소화제가 필요해”…안성재, ‘흑백2’ 심사 비하인드 공개

셰프 안성재가 넷플릭스 예능 흑백요리사: 요리 계급 전쟁 시즌2 심사 비하인드를 공개했다.

28일 오후 유튜브 채널 ‘셰프 안성재’에는 ‘흑백요리사2’ 촬영 현장을 담은 비하인드 영상이 게재됐다. 영상에는 흑백 연합전과 일대일 사생전이 진행된 당일, 심사위원 안성재의 대기실 모습이 담겼다.

연합전 심사를 마친 안성재는 대기실로 돌아와 “소화제가 필요해”라며 소화제를 챙겨 먹는 모습을 보였다. 수많은 요리를 연이어 맛봐야 하는 심사 과정의 부담이 고스란히 드러난 장면이다.

안성재는 심사에 임하는 마음가짐에 대해 “만드신 분들의 긴장감이 느껴지는 순간, 내가 소홀히 먹을 수도 없어”라고 말했다. 이에 제작진은 “진짜 많이 드셨다”며 심사위원으로서 감내해야 하는 고충을 전했다.

해당 영상에서는 또 다른 볼거리도 공개됐다. 매회 화제를 모았던 안성재의 다양한 슈트 스타일은 물론, 특별 심사단으로 참여했던 권성준(나폴리 맛피아), 에드워드 리, 윤남노(요리하는 돌아이), 김미령(이모카세 1호), 장호준, 정지선, 최현석, 여경래 등이 깜짝 등장해 눈길을 끌었다.

심사 뒤에 숨겨진 대기실 풍경과 심사위원들의 리얼한 모습이 담긴 이번 영상은 ‘흑백요리사2’를 향한 관심을 다시 한번 끌어올리고 있다.

